Cna Piemonte, "nuova fase di incertezza"

"L'aumento dei costi energetici e dei carburanti torna a pesare in modo significativo sulle imprese, colpendo in particolare l'autotrasporto ma, più in generale, l'intero sistema delle micro, piccole e medie imprese, già messo a dura prova da anni di emergenze internazionali, instabilità geopolitica e tensioni commerciali. L'impennata dei prezzi del gasolio, legata al riaccendersi di nuovi focolai di crisi internazionale e ai rischi lungo le principali rotte energetiche, rischia di trasformarsi nell'ennesima stangata per il comparto dell'autotrasporto". Lo evidenzia Cna Piemonte, che riporta come "secondo le stime di Cna Fita, l'aumento registrato negli ultimi giorni comporta un aggravio di oltre 2.400 euro l'anno per ogni mezzo pesante che percorre circa 100 mila chilometri". "Siamo di fronte a una nuova fase di forte incertezza che si innesta su un quadro già gravato da anni difficilissimi". Lo afferma Giovanni Genovesio, presidente di Cna Piemonte. "Le nostre imprese - aggiunge - arrivano da una lunga stagione di shock: prima la pandemia, poi la crisi delle materie prime e delle catene di approvvigionamento, quindi la guerra in Ucraina con la conseguente esplosione dei costi energetici, il protrarsi del conflitto in Medio Oriente con le ricadute su traffici e mercati internazionali, le tensioni commerciali e il ritorno di politiche protezionistiche e daziarie, compresi i nuovi annunci di dazi statunitensi verso l'Unione europea". "Non è più accettabile - sostiene Genovesio - che ogni crisi internazionale si scarichi automaticamente sulle imprese più piccole, che sono anche quelle con minore capacità di assorbire nuovi aumenti". Parallelamente, il comparto casa della Cna - costruzioni, impiantistica e serramenti - segnala forti criticità anche sul fronte degli strumenti per l'efficienza energetica. Il Gse ha infatti comunicato la sospensione temporanea dell'invio di nuove richieste per il Conto Termico 3.0, adottata in via prudenziale per consentire le verifiche sulle domande già presentate e nel rispetto dei limiti annuali di spesa previsti dal decreto del 7 agosto 2025. "Il volume delle richieste dimostra in modo evidente quanto sia alta la domanda di interventi per migliorare l'efficienza energetica degli edifici e quanto imprese e cittadini credano nella transizione energetica" sottolinea Delio Zanzottera, segretario di Cna Piemonte. Cna Piemonte chiede quindi un intervento rapido su due piani. Da un lato, misure straordinarie per fronteggiare l'impatto immediato dell'aumento di carburanti ed energia su autotrasporto, manifattura, filiere produttive e servizi. Dall'altro, una strategia più strutturale che garantisca continuità agli strumenti per la transizione energetica, certezza delle risorse, tempi rapidi di attuazione e maggiore tutela per le micro e piccole imprese.