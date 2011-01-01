Ruffino (Az), l'8 marzo parla persiano con donne, vita e libertà

"L'8 marzo non dovrebbe mai essere la festa della retorica declinata al femminile. Non può esserlo quest'anno in particolare, per le donne iraniane e per tutte le donne che vivono sotto regimi dispotici e sanguinari. Sono sicura che milioni di donne in Iran stanno vivendo l'orrore della guerra come una speranza di libertà dall'orrore quotidiano in cui da generazioni sono costrette a vivere per colpa di un potere teocratico il cui unico obiettivo è privare donne e uomini della loro dignità di persone libere. Un abbraccio a tutte loro e alle donne iraniane in Italia che vorranno portare nelle nostre piazze il loro anelito alla libertà". Lo scrive in una nota Daniela Ruffino di Azione.