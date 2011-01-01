Referendum: Costa a Schlein, "sfregio" è su volto vittime errori giudiziari

"Cara Schlein, lei che sostiene la riforma 'sfregia' la Costituzione, lo sa quante persone innocenti sono state, loro si', 'sfregiate' da una giustizia che ne ha rovinato le vite, che ha lasciato sui loro volti ferite sempre vive, senza che mai chi ha sbagliato abbia pagato? Non sfregia la Costituzione un CSM che decide secondo tessera di corrente e non per merito? Non sfregia la Costituzione uno Stato che considera gli errori giudiziari "effetti collaterali fisiologici"? Non sfregia la Costituzione la presunzione di innocenza regolarmente calpestata da chi divide la categoria delle persone 'perbene', da quella degli 'indagati' e 'imputati', che nell'ultimo biennio in 1milione di casi sono risultati innocenti? Non sfregia la Costituzione un CSM che continua a valutare positivamente anche i magistrati che commettono errori clamorosi o si sono macchiati di gravi responsabilità?" Lo scrive su X Enrico Costa, deputato di Forza Italia e vicepresidente della Commissione Giustizia della Camera.