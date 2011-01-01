RETROSCENA

Dal Piemonte a Roma, Cirio allarga il campo (e intanto coltiva il collegio europeo)

Il governatore e vicesegretario di Forza Italia prepara la corsa alle politiche del 2027 puntando a un ruolo di primo piano nazionale. Intanto tesse la sua rete nel Nord Ovest: dopo la Liguria, asse con gli autonomisti valdostani. Senza perdere di vista Bruxelles

Di Alberto Cirio si conoscono da tempo le ambizioni. Il governatore piemontese non ha mai nascosto di guardare oltre il grattacielo del Lingotto. L’obiettivo – coltivato con metodo e una certa dose di azzardo – è conquistare uno scranno parlamentare alle politiche del 2027 e da lì puntare a un incarico di primo piano nel prossimo ciclo istituzionale. Ministro, oppure presidente di una delle due Camere.

Una prospettiva tutt’altro che inverosimile: se il centrodestra dovesse confermarsi alla guida del Paese e se gli equilibri interni dovessero cambiare, la presidenza di uno dei due rami del Parlamento – oggi Montecitorio è nelle mani della Lega – potrebbe passare proprio a Forza Italia.

Per arrivarci, Cirio è pronto anche a una mossa non indolore e potenzialmente rischiosa: chiudere anticipatamente la legislatura regionale. Vorrebbe dire fare costringere i consiglieri a fare le valigie da Palazzo Lascaris con quasi due anni di anticipo rispetto alla scadenza naturale del 2029. Un’idea che tra alleati e persino tra compagni di partito non suscita esattamente entusiasmo. Ma il governatore sa bene che il treno per Roma passa nel 2027. Intanto si candiderà, poi usando con maestria il tempo consentito per optare (tirando per lunghe non sarà difficile arrivare ai 3 mesi) deciderà. La prospettiva non è certo quella di finire a fare il peone.

Vicesegretario in movimento

Parallelamente alla partita personale, Cirio gioca anche quella – non meno delicata – degli assetti di Forza Italia. Da furbo langhetto si muove con abilità tra due esigenze che agitano il partito: da un lato le sollecitazioni al rinnovamento che arrivano dalla famiglia Berlusconi, dall’altro la necessità di rassicurare un gruppo dirigente che non ha alcuna voglia di sentir parlare di rivoluzioni né tantomeno intende farsi rottamare.

Così il vicesegretario azzurro prova a incarnare entrambe le cose: interprete di un cambiamento controllato, ma anche garante di una continuità utile a tranquillizzare quadri e capataz. Un equilibrismo che lo porta a dialogare con le diverse anime interne: da un lato il cerchio magico ciociaro che ruota attorno al segretario Antonio Tajani, dall’altro la spinta più marcatamente liberale e riformatrice del calabrese Roberto Occhiuto, come lui vicesegretario nazionale e governatore.

In mezzo, appunto, c’è Cirio: attento a non urtare troppo la suscettibilità del leader azzurro, la cui immagine – anche nella gestione delle recenti crisi internazionali – appare a dir poco appannata, ma al tempo stesso pronto a presentarsi come uno dei volti nuovi su cui il partito potrebbe puntare per il dopo. Intanto costruisce la sua rete: soprattutto nel Nord Ovest, dove da mesi scorrazza facendo incetta di amministratori locali e stringendo accordi.

Il laboratorio del Nord Ovest

Archiviata la partita ligure – regione in cui Cirio ha sovrinteso alla formazione delle liste azzurre e dove può contare su un consistente drappello di fedelissimi – l’attenzione del vicesegretario si è spostata su un territorio politicamente piccolo ma tutt’altro che irrilevante: la Valle d’Aosta. Qui Forza Italia è al governo, ma in uno schema che rompe la tradizionale coalizione di centrodestra. L’alleanza, infatti, coinvolge l’area autonomista guidata dall’Union Valdôtaine.

Un bacino elettorale limitato, certo. Ma strategico per due ragioni: i voti e la geografia elettorale. Liguria e Valle d’Aosta formano infatti la circoscrizione per le elezioni europee. E questo dettaglio non sfugge al governatore piemontese.

La puntata a Saint-Vincent

Così lo scorso fine settimana Cirio – appena rientrato da un breve viaggio in America Latina legato alla sua attività imprenditoriale – è piombato a Saint-Vincent per la due giorni di partito “Azzurri in vetta”, evento nazionale dedicato alla montagna. Accanto a lui il presidente valdostano Renzo Testolin.

Ed è proprio lì che il vicesegretario azzurro ha scoperto le carte: Forza Italia è pronta a estendere l’accordo politico che oggi sostiene il governo regionale valdostano anche alle prossime elezioni politiche del 2027 e alle successive europee. «Nel 2027 ci sono consultazioni politiche importanti – ha spiegato Cirio – e Forza Italia ha già saputo dimostrare con altre aree politiche o movimenti autonomisti la possibilità di costruire rapporti. Lo abbiamo fatto, lo rifaremo e intendiamo continuare a farlo. La proposta è di estendere, se voi vorrete, la nostra collaborazione anche a livello nazionale e a livello europeo». L’obiettivo è chiaro: portare l’intesa valdostana fuori dai confini regionali e trasformarla in un’alleanza elettorale valida per Roma e per Bruxelles.

Diplomazia alpina

Il weekend valdostano non è stato solo di strategia politica. Cirio ha incontrato Testolin anche per un breve confronto istituzionale tra le due Regioni, naturale proseguimento di quello iniziato a dicembre dello scorso anno. Sul tavolo soprattutto il capitolo infrastrutture: dall’elettrificazione della linea ferroviaria Ivrea-Aosta allo stato degli interventi sulla bretella Ivrea-Santhià, con particolare attenzione al viadotto Camolesa e alle criticità che si verificano nei periodi di maggiore afflusso turistico. Tra i temi discussi anche il raddoppio del tunnel del Monte Bianco. Proprio per seguire con continuità questi dossier, Cirio e Testolin hanno istituito un tavolo permanente tra Piemonte e Valle d’Aosta che si riunirà tre volte l’anno per monitorare collegamenti e interventi in corso. Diplomazia istituzionale, certo. Ma anche politica territoriale, che nel mosaico delle alleanze conta.

Il piano A e il piano B

Dietro tanto attivismo c’è un calcolo politico piuttosto evidente. Il piano A resta quello di lasciare il Piemonte e approdare a Roma nel 2027. Ma se quel progetto dovesse incepparsi – eventualità che il governatore non contempla ma che non può ignorare – esiste sempre una via alternativa: il ritorno a Bruxelles. Cirio al Parlamento europeo c’è già stato, dal 2014 al 2019, prima di candidarsi alla guida della Regione Piemonte. E in una circoscrizione elettorale, quella Nord-Occidentale, in cui la Lombardia fa la parte del leone, avere una solida base nelle altre tre regioni, significa poter contare su un bottino di voti capace di assicurare l’elezione. Più che un piano di riserva, insomma, un’altra pista pronta. Perché se Roma dovesse restare lontana, Bruxelles non è mai stata così vicina.