Referendum: Meloni, riforma no contro toghe

La riforma della separazione delle carriere “ha come obiettivo” quello di “rendere la giustizia più moderna, più meritocratica, più autonoma, più responsabile, e soprattutto libera dai condizionamenti della politica”. Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video diffuso via social. “A differenza di quello che si dice – sottolinea la premier - non è una riforma contro i magistrati, è una riforma contro le degenerazioni di un sistema bloccato, che non è mai stato adeguato a un mondo che intorno cambiava. Ed è per questo che è sostenuta con convinzione da moltissimi magistrati, anche molti più di quanti lo dichiarino pubblicamente, e forse ci si dovrebbe interrogare sul perché alcuni preferiscano non dichiararlo”. “È una riforma che serve a far recuperare alla magistratura un prestigio compromesso, e quindi ad aumentare la fiducia dei cittadini verso la giustizia”, conclude Meloni.