Assume sostanze stupefacenti in ospedale, arrestato nel Torinese

Assume cocaina mentre è ricoverato in ospedale: un 31enne senza fissa dimora è stato arrestato dai carabinieri di Settimo Torinese, trovato in possesso di diverse sostanze stupefacenti. A chiamare il 112 è stato proprio il personale dell'ospedale di Settimo, dove il 31enne era ricoverato, che lo ha notato barcollare nei corridoi. Ai carabinieri l'uomo ha ammesso di aver assunto cocaina. È così scattata la perquisizione del posto letto e dell'armadietto nella sua esclusiva disponibilità, dove i militari hanno recuperato un sacchetto di nylon termosaldato con un etto e mezzo di anfetamina, 3.000 mini-francobolli di Lsd di 200 microgrammi ciascuno, distribuiti su 6 fogli di carta assorbente, e un involucro termosaldato con della cocaina. L'uomo è stato arrestato e portato in carcere.