Autopsia su custode morto nella villa di Lavazza

Nelle prossime ore la Procura di Torino nominerà il medico legale a cui affidare l'autopsia sul corpo di Ronald Adarlo, 49 anni, custode nella villa di Marco Lavazza, morto sabato scorso. Sarà l'esame autoptico a fare luce sulle cause del decesso. Sulla vicenda da parte degli inquirenti c'è il massimo riserbo. È stato aperto un fascicolo senza ipotesi di reato né indagati, coordinato dal pubblico ministero Mario Bendoni. Al momento restano diverse le ipotesi al vaglio: il suicidio e l'incidente sul lavoro, anche se non è stata esclusa neppure la possibilità di un malore. L'uomo, di origine filippina, sarebbe caduto mentre stava svolgendo alcuni lavori all'esterno della villa sulla collina torinese. La residenza appartiene a Marco Lavazza, vicepresidente dell'omonimo gruppo e dell'Unione Industriali di Torino. Sul posto, dopo la tragedia, sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e i tecnici dello Spresal, che si occupano della sicurezza nei luoghi di lavoro.