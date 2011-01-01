ECONOMIA DOMESTICA

Dopo il boom Pnrr, la frenata: edilizia tra crisi e incertezza

Le aspettative delle imprese peggiorano su fatturato e occupazione, mentre cala il ricorso alla manodopera esterna. Il portafoglio ordini stabile, ma pesano l'aumento e la volatilità dei costi delle materie prime e i tempi di pagamento. L'indagine Ance

Il vento favorevole che negli ultimi anni aveva gonfiato le vele dell’edilizia comincia a calare. E nei cantieri del Nord Ovest si avverte già l’aria di frenata. La fotografia scattata dalla 48ª indagine congiunturale di Ance Piemonte e Valle d’Aosta sul primo semestre 2026 racconta di un settore che, dopo la corsa alimentata da incentivi e maxi investimenti, entra in una fase più incerta, con aspettative in peggioramento su fatturato, occupazione e ricorso alla manodopera esterna.In altre parole: la locomotiva delle costruzioni non si ferma, ma comincia ad avere il fiatone.

Pnrr al traguardo

La rilevazione del Centro Studi Ance era stata avviata a gennaio, quando il clima internazionale era già instabile ma non ancora incandescente come oggi. E proprio qui sta il punto. Secondo la presidente dell’Ance Piemonte Valle d’Aosta, Paola Malabaila, i dati già indicavano un rallentamento, ma la situazione attuale rischia di aggravare ulteriormente il quadro.

Le tensioni geopolitiche e la volatilità dei prezzi di energia e materie prime – in particolare bitumi, carburanti e semilavorati – stanno mettendo sotto pressione i bilanci delle imprese e rendendo sempre più difficile programmare investimenti e cantieri. In contesti di forte instabilità, avverte l’associazione dei costruttori, non mancano neppure fenomeni speculativi sui prezzi dei materiali che finiscono per scaricarsi direttamente sull’equilibrio economico delle opere. Il tutto mentre il Pnrr corre verso la linea del traguardo, con scadenze ravvicinate che comprimono tempi e margini di manovra.

Fatturato e lavoro: aspettative deboli

I numeri raccontano bene il cambio di passo. Secondo la scheda di sintesi dell’indagine: il 22,2% delle imprese prevede un aumento del fatturato nei prossimi sei mesi, mentre il 20,5% teme una riduzione; il saldo resta positivo ma scende a +1,7 (era +2,2 nella rilevazione precedente); sull’occupazione il saldo cala da +7,5 a +2,6, segnale di aspettative più caute; il ricorso alla manodopera esterna passa addirittura in territorio negativo: –1,7 rispetto al +6,0 registrato nel secondo semestre 2025. In sostanza, il comparto resta in piedi ma perde slancio. Il motore gira ancora, ma a giri più bassi.

C’è poi il grande paradosso dell’edilizia: le imprese continuano a non trovare lavoratori. Il 68,4% delle aziende segnala difficoltà nel reperire personale qualificato, mentre il 40,2% lamenta carenza anche di manodopera generica. Percentuali quasi identiche a quelle del semestre precedente, segno che la questione è strutturale. E qui emerge una nuova preoccupazione: se i volumi di lavoro dovessero ridursi, la sfida non sarà solo trovare personale, ma mantenere le competenze già acquisite nelle imprese.

Pagamenti: la solita zavorra

Come se non bastasse, restano i tempi biblici dei pagamenti. I committenti pubblici pagano in media dopo 81,8 giorni. La media complessiva tra pubblico e privato è 68,6 giorni. Una zavorra finanziaria che continua a pesare sui bilanci delle imprese, soprattutto in una fase in cui i costi di produzione oscillano rapidamente.

Ordini stabili, ma l’incertezza cresce

Il portafoglio lavori, almeno per ora, regge. Gli ordini complessivi garantiscono circa 11 mesi di attività, con una leggera crescita nel privato e una lieve flessione nei lavori pubblici. Ma l’incertezza resta alta. Non a caso quasi la metà delle imprese (47,9%) prevede comunque nuovi investimenti nel semestre, segno che il settore prova a restare in movimento nonostante le nuvole all’orizzonte.

La ricetta dei costruttori

Per evitare che la frenata si trasformi in una vera crisi, l’Ance indica alcune priorità. Prima fra tutte la semplificazione amministrativa, con interventi come il provvedimento regionale “Cresci Piemonte”, che punta a ridurre i tempi delle varianti urbanistiche e sbloccare progetti oggi impantanati nella burocrazia. Ma non basta. Secondo l’associazione servono anche: un monitoraggio nazionale dei prezzi dei materiali, una possibile proroga delle scadenze del Pnrr, per consentire di completare i cantieri senza comprimere qualità e sostenibilità economica. Il settore resta forte, ma l’epoca della crescita facile è finita

La verità, dietro i numeri dell’indagine, è che l’edilizia arriva a questo passaggio dopo anni di espansione. Un ciclo favorevole che ha consentito alle imprese di rafforzarsi e investire. Ora lo scenario è cambiato. Tra instabilità internazionale, prezzi imprevedibili e Pnrr agli sgoccioli, il settore delle costruzioni si trova davanti a un nuovo bivio: gestire la frenata senza perdere slancio. E nei cantieri del Nord Ovest lo sanno bene: quando il vento cambia, bisogna essere pronti a regolare le vele.