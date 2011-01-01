Cirio, la lotta alle mafie non sia solo di magistratura e polizia

ll presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, nel portare il suo saluto al convegno 'Piemonte libero dalle mafie - Conoscere e contrastare il fenomeno mafioso' a Novara, ha voluto evidenziare come "questa di oggi è un'occasione concreta per fare qualcosa tutti a partire dagli studenti qui riuniti. La lotta alle mafie non può essere delegata solo a magistratura e forze dell'ordine. Noi come Regione dobbiamo fare il possibile per accelerare il ritorno alla società civile dei beni confiscati ai mafiosi. La lotta alle mafie si fa poi anche con strutture adeguate e personale sufficiente nel settore Giustizia. Stiamo lavorando su Ivrea. Ma il pericolo maggiore è quello dell'indifferenza. Chiunque può diventare vittima".