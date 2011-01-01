A Torino il semaforo antismog torna bianco

A Torino da domani e fino a mercoledì 11 marzo (prossimo giorno di controllo), secondo i dati previsionali forniti oggi da Arpa Piemonte le misure di limitazione del traffico torneranno al livello 0 (bianco), con le sole misure strutturali di limitazione del traffico previste del semaforo antismog. Da sabato 7 scorso è in vigore il semaforo antismog rosso, con le relative misure di limitazione del traffico, compreso il blocco dei veicoli diesel adibiti al trasporto persone e al trasporto merci, con omologazione Euro 5, tutti i giorni, festivi compresi, dalle 8 alle 19.