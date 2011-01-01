Garcea (FI), "basta degrado alle Porte Palatine"

"Dall'inizio del mandato del Consiglio Comunale denuncio con forza lo scempio dei senzatetto e dei giacigli in prossimità del centro storico, in particolare nell'area delle Porte Palatine". Così Domenico Garcea, vice capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale a Torino. "In questi anni - afferma in una nota - ho più volte chiesto all'amministrazione di intervenire per affrontare seriamente la situazione, sia per tutelare la dignità delle persone che vivono in condizioni di grave disagio, sia per il decoro e la sicurezza di una zona storica così importante della nostra città. Purtroppo, non solo non si è mai arrivati a una soluzione concreta, ma la situazione è addirittura peggiorata. Il video che ho appena girato lo dimostra chiaramente. Torino merita più attenzione e più responsabilità su un tema così delicato".