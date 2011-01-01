Torino, recuperato un alloggio Atc occupato abusivamente

Un alloggio occupato abusivamente al piano terra del complesso di edilizia sociale di via Biglieri, zona Cto a Torino, è stato recuperato stamane della polizia locale, in collaborazione con l'Agenzia territoriale per la casa del Piemonte centrale. L'intervento si colloca nell'ambito del tavolo per il contrasto alle occupazioni abusive coordinato dalla prefettura di Torino. L'appartamento, occupato nel 2022, è stato messo in sicurezza da Atc, che ha installato dispositivi anti-intrusione e, dopo gli interventi di riqualificazione, potrà essere messo a disposizione per nuove assegnazioni. "L'intervento di oggi - dichiara il presidente di Atc Maurizio Pedrini - dimostra come l'attenzione nei confronti delle occupazioni abusive resti molto alta. Ringrazio il personale della polizia locale per questo nuovo recupero, che segna un altro punto a favore della legalità. Verificate le condizioni dell'appartamento, il nostro obiettivo è ora metterlo a disposizione nel più breve tempo possibile delle famiglie in lista d'attesa".