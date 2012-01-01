CARTA PESTA

La Stampa d'Abruzzo, da Tancredi a De Angelis: è già toto-direttore

Il preliminare è firmato, i capitali per chiudere l'operazione sono ancora in via di definizione, ma nei corridoi del giornale e nei palazzi la discussione è già concentrata su un punto: chi guiderà la redazione quando il passaggio di proprietà sarà completato

Alla Stampa il preliminare è stato appena firmato e già impazza il toto direttore. Non i comunicati sulla “continuità editoriale”, non la newco piemontese, nemmeno la caccia agli investitori per chiudere il conto dell’operazione. La domanda che rimbalza da via Lugaro ai palazzi della politica è: chi metterà Alberto Leonardis sulla tolda di comando del giornale che fu degli Agnelli?

Perché il cambio di proprietà non è mai soltanto una questione di azioni e bilanci: è anche una questione di linea editoriale. E qui la questione comincia a prendere forma. Archiviata – o forse mai davvero decollata – l’ipotesi di Ferruccio De Bortoli, nel retroscena della futura Busiarda targata Sae spuntano tre nomi: Luciano Tancredi, Alessandro De Angelis e Antonio Di Rosa. Tre profili molto diversi tra loro, tre modi di interpretare il nuovo corso del giornale. E soprattutto tre storie professionali che, forse meglio di qualsiasi piano industriale, potrebbero raccontare che tipo di giornale Leonardis avrebbe in mente.

I piani di Leonardis

Il resto, per ora, è scenario. E pure piuttosto confuso. Il closing ancora manca, ma il dado politico-editoriale è tratto: il foglio agnellesco è stato accompagnato alla porta, con tutto il suo corredo di attività digitali, centro stampa, rete pubblicitaria locale e strutture di supporto. Leonardis, per chi ancora finge di non conoscerlo, è un deal maker, come lo ha definito con efficace sintesi il Foglio: uno bravo a mettere insieme pezzi, soci, capitali, relazioni. Curriculum da professionista delle relazioni istituzionali di grandi gruppi e vocazione a costruire matrioske societarie attorno a un’idea. Editore di “ecosistema”, come ama raccontarsi lui: digitale, comunicazione, narrazione visiva, servizi. Una specie di Netflix dell’informazione territoriale, almeno nelle intenzioni.

Peccato che, tra una narrazione e una governance, il problema continui a essere di quelli molto meno letterari: i soldi. L’operazione Stampa dovrebbe passare attraverso una nuova società controllata da Sae – la già evocata Sae Piemonte – con l’ingresso di investitori “legati al territorio del Nord Ovest”, formula abbastanza vaga da sembrare scritta da uno studio legale dopo tre camomille. Le ricostruzioni più attendibili dicono che il prezzo del giornale si aggira attorno ai 22 milioni, ma che per reggere davvero la baracca servano 40-50 milioni. Leonardis avrebbe raccolto solo una parte delle risorse necessarie, quote da circa 2,5 milioni qua e là, con un pellegrinaggio tra imprenditori, sponsor del territorio, fondazioni, cooperative e banche. Le grandi fondazioni torinesi, come Crt, CrCuneo e Compagnia di San Paolo, invece hanno preferito sfilarsi. E nel teatrino delle voci è perfino spuntata la Federazione Italiana Tennis e Padel, con un presunto contributo da 5 milioni, pare mediato da Chiara Appendino. Ora si parla della regina dell’arte contemporanea Patrizia Sandretto Re Rebaudengo. Mosaico finanziario più che capitale robusto, insomma: una colletta di sistema che spiega da sola perché i giornalisti della Stampa non abbiano accolto il preliminare con un tripudio di gioia.

La redazione, infatti, il giorno dell’annuncio ha reagito facendo saltare l’uscita del giornale cartaceo e denunciando la mancanza di “garanzie chiare e vincolanti”. Del resto gli scetticismi non nascono dal nulla. Basta guardare al Tirreno, il più grande tra i quotidiani Sae, dove da mesi la redazione contesta all’azienda assenza di progetto, scelte avventate, comportamenti antisindacali, chiusure di edizioni provinciali, riduzioni di organico, cassa integrazione, prepensionamenti, mentre dal quartier generale si continua a parlare di espansione. Un quotidiano che ha cambiato quattro direttori in quattro anni e che, secondo molte ricostruzioni, ha pagato un conto salato in diffusione. Non proprio il biglietto da visita ideale per rassicurare via Lugaro. Anche per questo il nome del prossimo direttore non è un dettaglio da salotto: è la prima vera cartina di tornasole dell’intera operazione.

Tre nomi, per ora

E qui viene il bello. Per settimane il nome di Ferruccio De Bortoli è stato fatto circolare come una reliquia buona per tranquillizzare i notabili, gli inserzionisti e i nostalgici della grande direzione di una volta. Ma l’ipotesi si è via via eclissata, fino quasi a sparire. E allora, chi resta in pista? I nomi che girano con più insistenza sono tre. O meglio: due e mezzo, perché uno è il nome da copertina, uno è il nome da filiera, uno è il nome da successione programmata.

Tancredi, il paesano

Il primo è Luciano Tancredi. E già qui gli appassionati del romanzo editoriale di provincia possono sfregarsi le mani: paesano e amico d’infanzia di Leonardis. In altre parole, un sodale di terra, uno cresciuto nello stesso perimetro umano e relazionale del padrone del vapore. Tancredi, nato a L’Aquila nel 1965, iscritto all’Ordine dal 1989, ha cominciato addirittura come critico teatrale per TeatroRegione, rivista edita dall’Atam. Poi la lunga trafila al Messaggero di Roma, dal 1986 al 2012, dove ha fatto un po’ di tutto e parecchio bene: redattore a Roma, spettacoli e cultura, responsabile delle pagine culturali dell’edizione Emilia-Romagna, inviato speciale sui grandi fatti di cronaca degli anni Novanta, perfino inviato di guerra in Somalia e Kosovo, capo delle redazioni di Ravenna, Pescara, Ancona, caporedattore dell’edizione Marche, quindi il grande salto agli Interni a Roma, fino a vicecaporedattore e poi caporedattore. Un curriculum, questo va detto, di mestiere solido e non improvvisato.

Poi la deviazione nei palazzi. Tra il 2013 e il 2014 diventa portavoce alla Presidenza del Consiglio, occupandosi di editoria, informazione e comunicazione istituzionale al fianco del sottosegretario Giovanni Legnini, ex Pci poi Pd, nel governo Letta. Nello stesso periodo lavora pure alla Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale, seguendo il progetto governativo sulla commemorazione della Prima guerra mondiale. Da lì in avanti, un passaggio via via più marcato tra giornalismo, relazioni esterne e public affairs: direttore delle relazioni esterne e istituzionali del Gruppo Ads, poi del Gruppo Condotte, quindi nel 2020 dirigente nella direzione di Fincantieri con responsabilità sui rapporti istituzionali con gli enti territoriali. Uno che sa stare in redazione ma anche nelle anticamere dei palazzi, insomma.

Dal 1° novembre 2021 al 31 gennaio 2024 dirige Il Tirreno, secondo quotidiano della Toscana; successivamente prende anche in mano, tra febbraio e luglio 2023, Gazzetta di Modena, Gazzetta di Reggio Emilia e La Nuova Ferrara. Dal 1° febbraio 2024 diventa direttore editoriale del gruppo Sae, incarico poi passato a Di Rosa. Tradotto: è il nome più coerente con una presa diretta del giornale da parte del cerchio magico leonardisiano. Pregio: fedeltà assoluta, conoscenza del gruppo, biografia professionale vera. Difetto: a Torino molti leggerebbero la sua eventuale nomina come la certificazione che la Busiarda è davvero diventata una dependance aquilana.

De Angelis, volto tv

Il secondo nome è Alessandro De Angelis. Anche qui, coincidenza interessante: L’Aquila, classe 1976, pure lui paesano del futuro editore. Giornalista politico, conduttore e autore televisivo, oggi firma di punta della Stampa per la politica e volto stabilmente riconoscibile nel circuito dei talk. Laureato con lode in storia contemporanea a Bologna, comincia al Messaggero, dove tiene una rubrica quotidiana. Nel 2007 passa al Riformista, dove resta fino alla chiusura del giornale nel 2012. Poi partecipa alla fondazione dell’edizione italiana dell’Huffington Post, diventa una delle figure più riconoscibili della testata e nel settembre 2017 viene promosso vicedirettore ad personam. Nel frattempo costruisce una robusta carriera parallela in tv: cura la rubrica Nazareno Renzoni per Servizio pubblico di Michele Santoro, è autore di Mezz’ora in più di Lucia Annunziata, opinionista fisso a Piazzapulita di Corrado Formigli, presenza abituale a Otto e mezzo. Da dicembre 2024 è approdato alla Stampa. Sul suo profilo pesa – o vale, dipende dai punti di vista – anche il dato extra professionale: è sentimentalmente legato alla ministra dell’Università Anna Maria Bernini, esponente di Forza Italia nel governo Meloni. Un dettaglio che in un Paese normale sarebbe gossip, ma nell’Italia dove giornali e politica si parlano da dietro le tende diventa inevitabilmente materia di commento.

De Angelis è il nome che dentro via Lugaro viene letto in due modi. Il primo: direttore subito, scelta identitaria del nuovo corso, faccia televisiva, rete di relazioni politica vasta, riconoscibilità immediata. Il secondo – ed è quello che nelle ultime ore raccoglie più credito –: vice o condirettore oggi, direttore domani. In pratica il delfino. Anche perché c’è chi giura che, se non dovesse andare direttamente al vertice, verrebbe comunque collocato in posizione tale da sedersi su quella poltrona nel giro di poco tempo. Una successione accompagnata, dolce, lasciando ad altri il “lavoro sporco” (esuberi e ristrutturazioni). Per Leonardis sarebbe la soluzione più intelligente se volesse insieme rassicurare il giornale, presidiare la linea politica e tenersi in casa un uomo già perfettamente inserito nel circuito mediatico romano. Per i maliziosi, però, la faccenda si riduce a una formula più semplice: il padrone del vapore si porta in plancia un altro paesano.

Di Rosa, il veterano

Terzo incomodo, ma mica tanto: Antonio Di Rosa. E qui cambiano tono, peso specifico e cilindrata. Perché Di Rosa, piaccia o no, è un nome di livello per curriculum professionale. Nato a Messina il 17 aprile 1951, comincia prestissimo: a ventidue anni è già nella redazione del Giornale di Sicilia a Messina. Nel 1974 viene assunto al Giornale di Calabria, dove resta quattro anni. Nel 1978 arriva a Torino, alla Gazzetta del Popolo, nella redazione di attualità. Quando il giornale chiude nel 1981, lui ha già fatto in tempo a farsi notare, da redattore a vice e poi capo settore. Comincia quindi la collaborazione con il Corriere della Sera come corrispondente da Torino; quando alla fine del 1982 la Gazzetta del Popolo riapre, viene assunto come capocronista. Nel 1984 è La Stampa a portarselo in casa: redattore agli Interni, poi vice, poi capo del settore. Ma la traiettoria è quella del grande giornalismo nazionale: nel 1988 passa al Corriere della Sera come vicecaporedattore centrale, quattro anni dopo diventa caporedattore e poi vicedirettore con Paolo Mieli. Nel 2000 arriva la prima direzione di quotidiano, al Secolo XIX di Genova, dove resta cinque anni. Il 1° dicembre 2004 passa alla direzione della Gazzetta dello Sport. Nel 2013 torna a Torino per dirigere LaPresse. Il 1° dicembre 2017 viene chiamato a dirigere la Nuova Sardegna. Oggi è direttore editoriale del gruppo Sae.

Perché il suo nome torna a circolare adesso? Perché a detta di uno dei soci di Leonardis sarebbe la scelta che, più delle altre, consentirebbe a Leonardis di presentarsi a Torino dicendo: non vi porto un amico, vi porto un direttore di rango. Un decano, uno che conosce le redazioni, il potere, la città e pure il giornale, avendoci lavorato in anni assai meno gracili di quelli attuali. Il problema, semmai, è capire quale giornale ha in testa Leonardis.

Da qui discende il vero rebus. Tancredi significherebbe la continuità del modello Sae applicata pari pari alla Stampa, con tutta la filiera aquilana schierata sul ponte. De Angelis significherebbe un investimento su una figura politico-mediatica già centrale, con l’ipotesi molto concreta di una governance a due tempi: prima il ruolo intermedio, poi la promozione al timone. Di Rosa significherebbe invece mettere una vecchia volpe in cabina di regia, rassicurare il sistema e congelare almeno per un po’ i sospetti su un’occupazione amicale del giornale.

Il destino di Malaguti

Nel mezzo, naturalmente, c’è l’attuale direttore Andrea Malaguti, destinato con ogni probabilità a restare il tempo strettamente necessario per accompagnare la transizione. Leonardis sa bene che Malaguti, nei mesi scorsi, aveva coltivato relazioni con altri potenziali acquirenti e che il suo orizzonte non coincide con quello del nuovo proprietario. Difficile immaginare una convivenza lunga. Più plausibile una permanenza di servizio, fino al passaggio delle consegne.

Il resto del quadro è noto, e spiega il nervosismo su una vicenda che, ridotta all’osso, è questa: la Busiarda sta per cambiare padrone, ma prima ancora deve capire se cambierà anche anima o solo geografia. Perché a furia di paesani, amici d’infanzia, soci che vanno e vengono, politici di contorno e newco, la sensazione è che La Stampa d’Abruzzo non sia più soltanto una battuta cattiva. È già una linea di tendenza.

E il toto-direttore, in fondo, serve proprio a misurarla. Se arriverà Tancredi, vorrà dire che Leonardis ha scelto di fidarsi del suo cerchio magico. Se arriverà De Angelis, vorrà dire che punta su un volto politico-mediatico interno, da far crescere subito o da parcheggiare un attimo in anticamera prima dell’ascesa. Se dovesse spuntarla Di Rosa, allora il nuovo editore proverebbe a dire a Torino che non sta comprando soltanto una testata, ma anche un pezzo della sua rispettabilità perduta. Per ora, più che il piano industriale, parla il casting. Ed è già tutto un programma.