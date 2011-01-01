Piemonte, Regione approva 24 accordi di programma con 805 Comuni

La giunta regionale del Piemonte ha approvato 24 Accordi di Programma con 805 Comuni che consentiranno il pieno utilizzo dei Fondi di Sviluppo e Coesione per un totale di 105 milioni. Gli accordi saranno ora sottoscritti con i Comuni beneficiari: si comincia mercoledì 11 febbraio a Ceva e a Cherasco (Cuneo), con il presidente Alberto Cirio e l'assessore ai Fondi di Sviluppo e Coesione Gian Luca Vignale, prime tappe di un tour di incontri sui territori piemontesi che coinvolgerà sindaci e amministratori locali. "Con queste risorse - afferma Cirio - diamo risposte ai territori e finanziamo interventi strategici per le nostre comunità. In questi anni abbiamo concentrato la nostra programmazione utilizzando le risorse disponibili, a partire dai fondi europei, per le necessità dei Comuni, con progetti su misura, costruiti insieme alle comunità locali, portando avanti un grande lavoro di trasformazione di un Piemonte che sta cambiando e che investe sul futuro". "Il metodo con il quale in questa programmazione sono stati stanziati i Fondi di Sviluppo e Coesione - spiega Vignale - ha consentito ai Comuni usare le risorse per le priorità delle loro comunità con un'ampia gamma di possibilità, dalla rigenerazione urbana alla salute e dall'istruzione al welfare. Ha visto le amministrazioni collaborare per creare strategie di sviluppo condivise e progetti di respiro sovracomunale. Grazie ad un iter semplificato, diverse opere sono state realizzate a poco più di un anno dall'inizio della programmazione. Uno strumento che per la sua semplicità ed efficacia contiamo di replicare". Con 105 milioni sono stati finanziati in totale 841 progetti, di cui 53 con valenza sovra-comunale. Di questi, 603 hanno riguardato la riqualificazione urbana, 60 i trasporti e la mobilità, 36 l'ambito energetico, 51 la cultura, 36 l'ambiente e le risorse naturali, 16 l'istruzione e la formazione, 36 il welfare e la salute, 3 la digitalizzazione e la competitività.