Referendum, tra Esposito e Travaglio vince il fair play

A due settimane dal voto il giornalista e l'ex senatore Pd si danno battaglia senza colpi bassi. Per il primo la vittoria del Sì sancirà la fine dell'indipendenza dei magistrati. "Cosa c'è di anomalo nel mettere difesa e accusa sullo stesso piano?", la replica

Un confronto serrato, a tratti acceso, ma nel complesso corretto quello andato in scena alla Cavallerizza Reale sulla riforma della giustizia, in vista del referendum del prossimo 22-23 marzo. A sfidarsi due pesi massimi: da una parte il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio, schierato per il No, contrapposto all’ex senatore del Partito Democratico Stefano Esposito, sostenitore del Sì. “Arbitro” del dibattito il giovane giornalista di La7 Carmine Abate, chiamato a tenere sui giusti binari uno scontro quasi totale, che ha visto tuttavia una curiosa convergenza: entrambi hanno riconosciuto che le uscite del ministro della Giustizia Carlo Nordio stanno finendo per rafforzare le ragioni del No. Ragion per cui Travaglio dice di adorare il guardasigilli veneziano, Esposito decisamente meno.

Il senso della riforma

Per Travaglio la riforma non è una questione tecnica ma politica. «È un referendum della casta contro i cittadini», sostiene. «Ci chiedono se siamo d’accordo a concedere alla classe politica un salvacondotto. Io non difendo la magistratura: difendo i miei interessi di cittadino contro una politica che vuole mettersi in tasca i poteri del sistema giudiziario».

Pronta la risposta di Esposito, che respinge l’accusa di voler proteggere la politica e ribalta il ragionamento: «Detesto il populismo che parla di quello che non c’è. Nulla di ciò che Travaglio dice è nel testo della riforma. Qui si tratta semplicemente di completare una riforma monca come la Legge Vassalli e mettere equilibrio nel sistema».

Separazione delle carriere

Il nodo centrale del referendum resta la separazione delle carriere, con i sostenitori del sì che considerano il percorso comune di giudici “l’ultimo retaggio del regime fascista”. A questo proposito Travaglio ricorda che l’ordinamento giudiziario italiano nasce su un concorso unico già subito dopo l’Unità d’Italia, essendo provisto fin dal governo di Alfonso La Marmora nel lontanissimo 1865. «L’unicità della magistratura è una caratteristica del sistema italiano, a lungo invidiata nel resto d’Europa». A suo avviso quindi la separazione non cambierebbe in alcun modo la sostanza: «I magistrati continueranno a fare giudici e pm con lo stesso stipendio e la stessa pensione».

Del parere opposto invece Esposito, secondo il quale la separazione delle carriere è al contrario la condizione necessaria per garantire un vero giudice terzo. «Chi è indagato deve sapere che il giudice non è “fratello” di chi lo accusa. Cosa c’è di anomalo nel voler mettere sullo stesso piano accusa e difesa?».

Equilibrio instabile

Secondo il direttore del Fatto la riforma mancherebbe completamente il bersaglio, non migliorando affatto il funzionamento del sistema giudiziario nel nostro Paese. «Se vogliamo davvero cambiare la giustizia dobbiamo accorciare i tempi dei processi. Questa riforma non li abbrevia di un nanosecondo». Al contrario, sostiene che la creazione di nuovi organismi comporterebbe anche un aumento dei costi: «Con la triplicazione degli enti si arriverà ad almeno 150 milioni di euro l’anno».

Per Esposito le cose stanno in maniera radicalmente diversa, e sposta il focus su un altro problema: il peso dei procedimenti che si concludono senza condanne. «Ogni anno circa 400 mila persone tra archiviazioni e assoluzioni escono tritate da un processo drammatico». Per l’ex senatore il punto è ristabilire equilibrio nel sistema delle indagini: «Oggi il pubblico ministero dirige la polizia giudiziaria e il rapporto tra indagini dell’accusa e della difesa è sproporzionato».

Proprio così secondo l’ex senatore si arriverebbe allo snellimento dei processi: con un riequilibrio tra le facoltà del pubblico ministero e quelle degli avvocati difensori in molti casi non si andrebbe nemmeno al dibattimento, sfoltendo sensibilmente il lavoro di una macchina giudiziaria in panne, con una durata dei procedimenti tra i più lunghi in Europa

Quale Pm?

Travaglio difende il modello attuale, e rincara la dose proponendo al contrario che il passaggio di funzione diventi la regola: «I migliori magistrati hanno fatto sia il pm sia il giudice. Io renderei addirittura obbligatorio il passaggio tra le due funzioni», afferma citando, tra gli altri, l’esempio illustre di Giovanni Falcone.

Esposito invece insiste sul problema della sproporzione investigativa. «La funzione dell’accusa è perseguire i reati, possibilmente senza costruire teoremi per poi cercare le prove». E aggiunge che alcune garanzie previste dalla legge restano spesso sulla carta: «L’articolo 358, che obbliga il pm a cercare anche le prove a discarico dell’indagato, è del tutto disapplicato».

Correnti alternate

Anche sul ruolo del Consiglio superiore della magistratura emergono divergenze, ma spunta anche qualche punto di contatto. Travaglio si dice favorevole al sorteggio dei membri, ma solo a una condizione: «Va applicato a tutto il Csm. Non si può avere una componente sorteggiata e una nominata dal Parlamento, o meglio dal governo». Proposta rispedita al mittente da Esposito: «Non metto sullo stesso piano i 9.500 magistrati con il Parlamento», che al contrario critica l’attuale sistema delle correnti interno alla magistratura: «Hanno trasformato il Csm in un parlamentino dell’Anm». E respinge l’idea che la riforma possa portare a un controllo politico sui giudici: «Si tratta di mettere i due poteri sullo stesso piano, non uno sotto l’altro».

Per il direttore del Fatto l’assoggettamento avverrebbe nel momento in cui i membri “laici” del Csm verrebbero scelti non più dal parlamento a maggioranza qualificata dei tre quinti, ma a maggioranza semplice dal governo di turno, a cui basterebbero i voti dei suoi. Secca la replica di Esposito: «La maggioranza necessaria verrà stabilità dalle successive leggi attuative. Ti pare che Mattarella che dovrà poi firmarle faccia passare una cosa simile? È il solito processo alle intenzioni».

Sanzioni lievi

Esposito – che ha vissuto in prima persona un procedimento durato sette anni per reati gravissimi, da cui ne è uscito completamente scagionato – insiste anche sulla debolezza del sistema disciplinare. «I casi di rimozione sono rarissimi e spesso si finisce con sanzioni minime come la censura». E a questo proposito cita anche un episodio concreto: «A Torino arriva un magistrato condannato a tre anni e mezzo per minacce a testimoni, punito con due anni di sospensione e trasferito al tribunale civile».

Travaglio replica contestando i dati e accusando la politica di strumentalizzare il tema degli errori giudiziari. «Agli italiani non può fregar di meno se le carriere siano separate o meno». Ricorda poi la caduta del governo di Romano Prodi nel 2008 dopo il coinvolgimento giudiziario dell’allora ministro Clemente Mastella. «Con una riforma di questo tipo chi governa rischia di diventare intoccabile». Esposito respinge la lettura: «Mastella da quel procedimento è stato assolto».

Nordio mette tutti d’accordo

Nel corso del dibattito, tra una stoccata e l’altra, è emersa una curiosa convergenza. Entrambi i contendenti hanno ironizzato sulle dichiarazioni del ministro della Giustizia Carlo Nordio, ritenute poco utili alla causa della riforma. Travaglio lo ha detto esplicitamente: «Io adoro Nordio, perché spesso copre il vuoto del non detto». «Sull'abilità argomentativa di Nordio mi trovi d'accordo», la replica dell'ex senatore. Un momento di leggera tregua in un confronto dominato dalle divergenze, senza però scadere in colpi bassi.

Del resto, come hanno riconosciuto entrambi, a decidere della bontà della riforma saranno gli elettori il prossimo 22-23 marzo: «Chi vota No sceglie di tenersi ciò che c’è oggi», ha concluso Esposito, che riconosce come questa non sia la soluzione ai mali della giustizia, ma costituisca comunque un passo in avanti: «Chi vota Sì sceglie almeno di provare a cambiare».