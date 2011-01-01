POLITICA & SANITÀ

Visite extra, un record farlocco. Riboldi dà i numeri (ora quelli giusti)

Dietro lo strombazzato successo dell'Asl di Alessandria (provincia dell'assessore fascio-tutto-io) delle 44.300 prestazioni solo 10.309 sono nel piano delle liste d'attesa. Ravetti (Pd): "Perché, al contrario che nelle altre Asl, conteggiare anche le non comprese nel Pngla?"

Fatta la frittata, viene il momento di rigirarla. Manovra che non sempre riesce. Succede così che, dopo aver messo sul podio più alto l’Asl di Alessandria – incidentalmente quella della provincia dell’assessore regionale alla Sanità – per il record di prestazioni aggiuntive erogate il sabato, la domenica e in orari serali, adesso si conferma quel che fin da subito molti sospettavano e che lo Spiffero, fin dall’inizio, aveva evidenziato.

Delle 44.430 prestazioni che erano valse titoli a tutta pagina e acclamazioni manco sfiorate dal più timido dubbio, oggi c’è la conferma che solo 10.309 sono relative al Pngla, ovvero al Piano nazionale per il governo delle liste d’attesa, che elenca 69 tra visite ed esami con le maggiori criticità e quindi bisognosi di intervento e monitoraggio.

Balletto di numeri

La conferma arriva proprio da chi, fino a oggi, non aveva mai fatto cenno a questa distinzione, che invece esiste e, come si vedrà, pesa non poco nel raffronto tra le varie aziende sanitarie e ospedaliere del Piemonte. In uno degli ormai innumerevoli video sui social, l’assessore Federico Riboldi fornisce quel numero dell’Asl diretta da Francesco Marchitelli paragonandolo a quello dell’Asl Città di Torino – 23.316 – e spiegando che, in base agli abitanti, i numeri dell’azienda alessandrina sono perfettamente in linea. Già, peccato che le 23.316 prestazioni in ambito Pngla fornite dall’Asl guidata da Carlo Picco rappresentino praticamente il totale che, invece, per l’Asl Alessandria arriva alla cifra record delle 44.430.

Pngla e non Pngla

Insomma, come peraltro già anticipato da questo giornale qualche giorno fa, la differenza oggi confermata è chiara: c’è chi, come ad Alessandria, ha fornito e rendicontato circa tre quarti delle prestazioni al di fuori di quelle nell’elenco nazionale e chi, invece, attenendosi scrupolosamente a questo, alla fine risultava averne fornite circa la metà, peraltro avendo una popolazione assai maggiore.

La distinzione tra Pngla e non Pngla non è un puntiglio burocratico, no: osservare o meno questa linea guida nell’erogazione di visite ed esami fa la differenza se poi, quando si tratta – come avvenuto – di rendere noto il risultato delle 250mila prestazioni in più fornite lo scorso anno in Piemonte, si tralascia di fare chiarezza sul punto. Com’è evidente e come confermano oggi i numeri forniti dallo stesso assessore, quel record dell’Asl della sua provincia risulta non proprio tale se, anziché tutte le visite ed esami – compresi i prelievi di sangue – vengono conteggiate solo le prestazioni che altre aziende, in primis la Città di Torino, hanno eseguito limitandosi a quelle previste dall’elenco del ministero.

Retromarcia

Davanti allo schermo con i numeri, l’assessore meloniano, col consueto cipiglio assertivo, spiega di anticipare al vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Ravetti, pure lui alessandrino, i dati richiesti dal Pd con un accesso agli atti, dopo una prima interrogazione sul punto in aula a Palazzo Lascaris.

“Nessuna propaganda”, dice il soi-disant capo politico della sanità piemontese. Ma di quelle 44.300 prestazioni da record, celebrate da più di un trombettiere di regime senza chiedersi se nello spartito ci fosse qualche nota stonata, sembrano essersi perse le tracce. Riboldi evidenzia le prestazioni Pngla dell’Asl di Alessandria e le raffronta con quelle di Torino. Proprio come sarebbe stato logico fare fin dall’inizio.

Tant’è che è lo stesso Ravetti a riconoscere che “questo è corretto, assessore”, per aggiungere subito dopo la domanda che non solo il vicepresidente del Consiglio regionale si pone: “Allora perché lei ha dichiarato che l’Asl di Alessandria aveva eseguito ben 44.430 prestazioni aggiuntive? Perché sono state conteggiate anche 34.121 prestazioni che nulla hanno a che fare con quelle del Pngla?”.

La replica di Ravetti

Rigirare la frittata

Replicando all’accusa mossagli da Riboldi di aver accusato medici e infermieri di fare propaganda, l’esponente dem aggiunge: “Assessore, non sono gli operatori sanitari ad essersi prestati a farle fare bella figura, ma sono i numeri che lei ha dato all’inizio”. Per Ravetti, “resta valida la mia domanda iniziale: se esiste una palese difformità tra le prestazioni aggiuntive extra orario erogate dall’Asl di Alessandria rispetto a tutte le altre aziende sanitarie regionali, vuol forse dire che sono stati usati criteri differenti? E se sì, quali e perché?”.

Vedi mai che, rigirandola, la frittata non finisca sui piedi.