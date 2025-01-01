Ospedali piemontesi recuperano nella classifica Newsweek

Gli ospedali piemontesi nel 2025 hanno scalato 45 posizioni nella classifica World's Best Hospitals 2026, la graduatoria stilata ogni anno da Newsweek insieme alla società di analisi dati Statista sulla base delle opinioni di medici, addetti ai lavori e professionisti di settore. Stabili le Molinette della Città della Salute (13° posto in Italia), bene il Mauriziano che sale dal 19° al 16° posto guadagnando 3 posizioni insieme all'ospedale di Alessandria che ne guadagna 5 salendo all'86esimo gradino della graduatoria nazionale. Migliorano anche il Santa Croce e Carle di Cuneo che recupera 9 posizioni (88esimo) e il Gradenigo che ne guadagna 10 (101esimo), mentre il San Luigi Gonzaga di Orbassano sale di 14 posizioni piazzandosi al 105esimo posto. Anche il Cottolengo ne scala 4 piazzandosi tra i migliori 120 ospedali italiani (114esimo). Scendono invece di qualche posizione il Giovanni Bosco di Torino insieme al Cardinal Massaia di Asti e il Sant'Andrea di Vercelli. «Queste classifiche - dichiarano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l'assessore alla Sanità, Federico Riboldi - raccontano una sanità che continua a contare su professionalità riconosciute e su ospedali che ogni giorno garantiscono cure di qualità. Allo stesso tempo indicano quanto sia necessario investire sulle strutture. Il piano da quasi cinque miliardi che abbiamo avviato va in questa direzione. Il nostro obiettivo è lasciare ai piemontesi una sanità più moderna e un Piemonte migliore di quello che abbiamo trovato". Il quadro risente infatti soprattutto della vetustà di molti edifici, alcuni con oltre un secolo di vita, un fattore che pesa nelle valutazioni degli addetti ai lavori. Il Piemonte punta a colmare il divario con il piano di edilizia sanitaria avviato negli ultimi anni che prevede 11 nuovi ospedali, oltre 30 ospedali di comunità e 91 case di comunità.