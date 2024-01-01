Peste suina, in Liguria quattro nuovi positivi tra i cinghiali

In Liguria sono state riscontrate quattro nuove positività alla Peste suina africana sui cinghiali: due in provincia di Genova, una a Campomorone (quattro in totale), una a Zoagli (tre); due in provincia della Spezia, una a Carro (primo caso), una a Rocchetta di Vara (tredici). Il totale in regione sale a 1.236 casi. In Piemonte non sono state osservate nuove positività sui cinghiali. Il totale in regione rimane fermo a 803 casi. Con il nuovo caso di Carro sale a 195 il numero dei Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana.