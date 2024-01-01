Ladri inseguiti dai carabinieri, un arresto

Un inseguimento da Volpiano a Settimo, nel Torinese, si è concluso l'altro giorno con l'arresto di un malvivente da parte dei carabinieri della compagnia di Chivasso. In manette per resistenza a pubblico ufficiale, tentato furto in abitazione e possesso di segni distintivi contraffatti è finito un 52enne dell'astigiano, già noto alle forze dell'ordine. I due complici che erano con lui sono riusciti a scappare. La segnalazione al 112 è partita dal proprietario di una villetta di Volpiano per un probabile tentativo di furto. Le gazzelle dell'Arma, una volta sul luogo dell'intervento, si sono messe all'inseguimento di un'auto di grossa cilindrata che si è data immediatamente alla fuga. Con il coordinamento della Centrale Operativa di Chivasso, le pattuglie già nella zona di Settimo Torinese sono riuscite a fermare la vettura. Due uomini sono scappati, mentre il terzo è stato bloccato e sottoposto a perquisizione. L'auto era dotata di sirene e di sistema luminoso simile a quelli utilizzati dalle forze dell'ordine, oltre a un vero e proprio 'kit del truffatore' composto da parrucche, pettorine e berretti con i loghi della polizia locale, ricetrasmittenti, numeri e lettere calamitate per comporre targhe clonate.