Conte per il No
Venerdì 13 marzo alle ore 17, al Museo Nazionale dell’Automobile, il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, torna a Torino per un incontro di approfondimento sul referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. Al suo fianco Gustavo Zagrebelsky, professore emerito di diritto costituzionale all’Università di Torino, già presidente della Corte Costituzionale, ed Enrico Grosso, professore ordinario di diritto costituzionale all’Università di Torino, nonché presidente del comitato “Giusto dire No”.
“La riforma della giustizia presentata dal Governo Meloni come soluzione alle criticità del sistema giudiziario non interviene sui problemi strutturali reali, quali la lentezza dei procedimenti, l’inefficienza e la mancanza di certezza della pena. A chi vuole una riforma salva-casta rispondiamo con un chiaro e netto No”, scrivono gli organizzatori.