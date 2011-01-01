Non si ferma all'alt, arrestato dopo inseguimento nel centro di Torino

Ha ignorato l'alt della polizia e si è dato alla fuga in auto attraversando alcune strade del centro di Torino, anche contromano. Per questo un italiano di 21 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato per resistenza a pubblico ufficiale e per aver ignorato l'alt dandosi alla fuga. È la prima volta nel territorio torinese che viene applicato il nuovo reato previsto dall'articolo 192 comma 7 bis del Codice della strada, introdotto per punire penalmente chi fugge dai controlli mettendo in pericolo la sicurezza pubblica. L'episodio è avvenuto qualche giorno fa. All'interno del veicolo fermato dopo il lungo inseguimento sono stati trovati un martello, due cacciaviti, uno spray urticante e una mazza da baseball. Il ventunenne è stato inoltre trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente pronta per l'uso, per la quale è stato sanzionato.