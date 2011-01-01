Nuovo sistema di approvvigionamento e logistica del 118 in Piemonte

Azienda Zero ha assunto, nell'ambito del percorso di riorganizzazione regionale, la gestione diretta delle attività di approvvigionamento e distribuzione dei materiali del servizio di emergenza-urgenza extraospedaliera 118 Piemonte, mentre la gestione operativa della logistica è affidata a Unifarma. "Un passaggio rilevante nel processo di riorganizzazione della sanità piemontese, perché con la nuova gestione, la logistica del 118 entra in un sistema centralizzato, pensato per rendere più efficiente l'utilizzo delle risorse e uniformare i processi su scala regionale", spiega in una nota l'assessore alla Sanità di Regione Piemonte, Federico Riboldi. "Il passaggio della logistica del 118 direttamente ad Azienda Zero rappresenta un ulteriore passo nel percorso di rafforzamento della governance regionale del sistema di emergenza-urgenza - aggiunge il Direttore Generale di Azienda Zero, Adriano Leli -. Con questa riorganizzazione Azienda Zero assume una gestione sempre più integrata e completa dei processi a supporto del servizio 118, dalla programmazione e dagli approvvigionamenti fino alla distribuzione dei materiali sul territorio. In questo quadro, la collaborazione con un operatore logistico specializzato rappresenta un esempio concreto di collaborazione pubblico-privata, capace di integrare competenze sanitarie e capacità organizzative e tecnologiche della logistica".