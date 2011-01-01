Pd Piemonte, minacce al sindaco di Collegno, solidarietà

Il Partito Democratico del Piemonte esprime "piena solidarietà al sindaco di Collegno, Matteo Cavallone, destinatario di una grave lettera contenente insulti e minacce recapitata presso l'ufficio protocollo del comune". "Apprendo con sdegno di questo vile atto intimidatorio - dichiara Domenico Rossi, segretario regionale del Pd Piemonte e presidente della Commissione legalità del Consiglio regionale -. A Matteo Cavallone, alla sua famiglia e a tutta la cittadinanza di Collegno va il nostro abbraccio e il nostro sostegno più fermo. I sindaci rappresentano la prima linea delle nostre istituzioni democratiche sul territorio e, troppo spesso, si trovano a essere bersaglio di frustrazioni e violenze inaccettabili". "Quello di Collegno, purtroppo - sostiene Rossi -, non è un episodio isolato. I dati presentati nell'ultimo Rapporto 'Amministratori sotto tiro' di Avviso Pubblico sono allarmanti: in Italia si registra in media un'intimidazione al giorno da quindici anni, con i sindaci che rappresentano il bersaglio principale nel 61% dei casi. A essere colpiti duramente sono in particolare i comuni più piccoli". "Da segretario e da uomo delle istituzioni - conclude il segretario regionale del Pd in Piemonte - ribadisco che chi pensa di poter inquinare la vita democratica o condizionare l'operato di un'amministrazione pubblica nascondendosi dietro l'anonimato di una lettera ha fatto male i propri conti. Il sindaco Cavallone ha già risposto nel migliore dei modi, affermando di non volersi fermare e di voler continuare a lavorare per la sua città. Una reazione coraggiosa che ci vede compatti al suo fianco. Nessun amministratore deve essere lasciato solo di fronte alle minacce: faremo muro, insieme, contro ogni forma di intimidazione".