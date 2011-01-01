GIUSTIZIA

Comuni in rosso, Piemonte virtuoso. Ma Alessandria resta nel guado

La Corte dei Conti fotografa un'Italia in affanno. Ogni anno 60 nuovi dissesti comunali. Alla fine del 2024 erano attive 1.383 procedure di crisi finanziarie. La situazione piemontese però è solida. A Torino la protesta contro la riforma della magistratura contabile

La crisi finanziaria dei Comuni italiani continua a crescere, ma il Piemonte resta ai margini del fenomeno. È quanto emerge dal referto monotematico della Corte dei Conti sulle difficoltà economiche degli enti locali, che fotografa una situazione nazionale in progressivo peggioramento mentre nella regione il numero dei casi rimane contenuto e circoscritto soprattutto ai centri più piccoli.

A livello nazionale il quadro è tutt’altro che rassicurante. Dal 2012 i dissesti comunali aumentano in media di circa sessanta casi all’anno e alla fine del 2024 risultano attivate complessivamente 1.383 procedure di crisi finanziaria: 795 dissesti veri e propri e 588 piani di riequilibrio. La concentrazione maggiore si registra nel mezzogiorno, in particolare in Sicilia, Calabria e Campania, dove si contano ben 880 procedure e oltre mille Comuni coinvolti. I procedimenti ancora in corso sono 487 e riguardano quasi otto milioni di cittadini, con una massa debitoria complessiva che supera gli 8 miliardi di euro.

La situazione piemontese

Uno scenario che al nord resta invece marginale, anche se non mancano casi isolati in realtà di rilievo. Tra queste figura Alessandria, che sta affrontando un percorso di riequilibrio finanziario ancora aperto. La situazione piemontese, tuttavia, appare complessivamente solida: al 31 dicembre 2024 risultano attivate 34 procedure di crisi finanziaria – 22 riequilibri e 12 dissesti – che coinvolgono 29 Comuni sui 1.181 della regione. Numeri che la stessa magistratura contabile definisce “irrilevanti” nel quadro nazionale.

Anche la natura delle crisi conferma un fenomeno limitato. I dissesti riguardano infatti quasi esclusivamente piccoli centri e, in alcuni casi, si tratta di situazioni molto datate: cinque delle dodici procedure risalgono addirittura al periodo tra il 1989 e il 1992. Le procedure di riequilibrio ancora attive, fatta eccezione per Alessandria, interessano tutte Comuni con meno di cinquemila abitanti.

Il caso Torino

Diverso il discorso per Torino, che rappresenta un caso particolare nel panorama nazionale. Il capoluogo piemontese è infatti l’unico tra i capoluoghi di regione ad aver sottoscritto il cosiddetto “Patto per Torino” senza aver mai attivato una procedura formale di crisi. L’accordo consente alla città di accedere a un contributo statale pluriennale da oltre 1,1 miliardi di euro distribuiti tra il 2022 e il 2042, a fronte però di un impegno stringente sul piano del risanamento dei conti.

Il Comune si è infatti impegnato ad aumentare la capacità di riscossione, a rivedere alcune voci di spesa e a rafforzare il gettito fiscale, in particolare attraverso l’addizionale Irpef per i redditi più alti. Tra gli obiettivi fissati nel Patto figurano anche la riduzione progressiva del debito, il contenimento dell’anticipazione di tesoreria e il rispetto degli impegni legati al Pnrr.

Proprio alla luce dell’esperienza maturata negli ultimi anni, la Corte dei conti sottolinea però come l’attuale sistema normativo per gestire le crisi finanziarie dei Comuni non sia più adeguato e richieda una riforma organica. Tra le possibili soluzioni viene indicato anche il ricorso a strumenti di previsione basati su algoritmi e intelligenza artificiale, capaci di individuare per tempo i segnali di squilibrio nei bilanci degli enti locali. Un terreno su cui la magistratura contabile sta già sperimentando nuovi modelli di analisi.

La riforma della Corte

In questo contesto, locale e nazionale, si inserisce il dibattito accesissimo sulla riforma della Corte dei Conti che è stata regolata dalla legge numero 1 del 7 gennaio 2026. Una legge che è stata contestata in modo duro durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario piemontese che si è tenuto nella sede di piazza Castello. Tra i più netti il presidente regionale, Marco Pieroni, e la procuratrice regionale, Fernanda Fraioli.

Secondo i due la riforma avrebbe effetti negativi che potrebbero generare danno per la collettività, oltre che stravolgere completamente gli assetti ordinamentali e operativi della Corte stessa. Uno dei nodi più spigolosi riguarda l’ammontare del risarcimento in caso di condanna che non può superare il 30% del danno causato. Il restante 70% resterà sulle spalle della collettività.

Un fronte sul quale potrebbero sorgere i primi problemi è quello legato alle opere realizzate con i fondi Pnrr. Anche in questo caso il danno causato da un utilizzo non corretto delle risorse economiche europee potrebbe essere recuperato solo fino al 30%, ma all’Ue lo Stato dovrebbe restituire comunque l’intera quota erogata.