Eredità Agnelli, ombre sull'accordo. Margherita "tradita" dagli avvocati?

Gamna, uno dei legali che assistettero la figlia dell'Avvocato nell'intesa miliardaria, aveva querelato il giornalista Moncalvo, autore del libro che ricostruisce la vicenda. Ma il giudice archivia: legittimo diritto di critica sull'operato dei professionisti

Da oltre vent’anni la successione di Gianni Agnelli è una delle partite giudiziarie e familiari più complesse d’Italia. Un intreccio di accordi miliardari, sospetti, cause civili e indagini penali che ha opposto Margherita Agnelli prima alla madre Marella Caracciolo, poi al figlio John Elkann e agli altri eredi. Al centro della disputa, il controllo e la reale consistenza del patrimonio dell’Avvocato, con il controverso accordo del 2004 che portò la figlia di Gianni a rinunciare al controllo dell’impero industriale di famiglia in cambio di una liquidazione miliardaria.

Proprio da quella fase della lunga guerra ereditaria nasce anche la vicenda giudiziaria conclusa ieri dal Tribunale di Rimini, dove il giudice per le indagini preliminari Raffaele Deflorio ha disposto l’archiviazione della querela per diffamazione presentata dall’avvocato milanese Luigi Emanuele Gamna contro lo scrittore e giornalista Gigi Moncalvo e contro la stessa Margherita Agnelli. Il provvedimento respinge anche l’opposizione presentata dal legale torinese del professionista, Mauro Anetrini, confermando la richiesta di archiviazione avanzata dalla procura.

La competenza territoriale del tribunale romagnolo deriva da un dettaglio editoriale: gli stabilimenti tipografici della casa editrice Vallecchi, che ha pubblicato il libro Agnelli coltelli, si trovano a Santarcangelo di Romagna. È lì, dunque, che la vicenda giudiziaria ha trovato il suo approdo.

La querela contro il libro

Gamna aveva denunciato Moncalvo e Margherita Agnelli sostenendo che alcuni passaggi del volume contenessero insinuazioni diffamatorie nei suoi confronti. L’avvocato milanese, che insieme a un collega aveva assistito la figlia dell’Avvocato nella fase iniziale della controversia ereditaria aperta dopo la morte di Gianni Agnelli, contestava quella che definiva la “tesi di fondo” del libro.

Secondo il querelante, il testo lasciava intendere che nel corso delle trattative sull’eredità egli avesse agito con scarsa trasparenza o addirittura con eccessiva arrendevolezza nei confronti della controparte, arrivando a prospettare il sospetto che i due legali avessero di fatto “lavorato per due padroni”. Un’interpretazione che, a suo dire, avrebbe insinuato ipotesi di patrocinio infedele o addirittura di truffa. Nella querela Gamna aveva respinto con decisione queste ricostruzioni, ricordando come su tali presunti reati non fosse mai stato né incriminato né condannato.

Il nodo dell’accordo del 2004

Il contesto è quello della lunga e intricata disputa sull’eredità della famiglia Agnelli. La prima fase dello scontro portò nel 2004 all’accordo con cui Margherita Agnelli rinunciò al controllo dell’impero di famiglia, ricevendo in cambio una consistente liquidazione economica. Secondo quanto ricostruito nel libro e ricordato anche nell’ordinanza, l’importo dell’eredità percepita dalla figlia dell’Avvocato sarebbe stato di almeno quattro miliardi di euro.

Nel volume di Moncalvo si citano i sospetti che la stessa Margherita avrebbe maturato sull’operato dei suoi legali. In particolare, si ricorda come la figlia dell’Avvocato avesse lamentato l’entità delle parcelle pagate ai due professionisti, circa 15 milioni di euro, circostanza che – secondo il racconto riportato nel libro – avrebbe alimentato dubbi sulla correttezza del loro operato.

Il giudice Deflorio riporta nell’ordinanza che il querelante contestava proprio questo passaggio, sostenendo che il libro insinuasse che i legali avessero concluso un accordo non esclusivamente nell’interesse della cliente e che parte del compenso professionale potesse essere stato pagato dalla controparte.

Le parole del giudice

Il Gip, tuttavia, non ha ritenuto che quelle ricostruzioni integrassero il reato di diffamazione. Nell’ordinanza osserva che la vicenda si colloca nel contesto di una controversia ereditaria pluridecennale che ha generato numerosi contenziosi civili e penali, e che il libro rappresenta una sintesi narrativa di fatti già oggetto di discussione pubblica e giudiziaria.

Soprattutto, il giudice evidenzia che i passaggi contestati rientrano nell’ambito del diritto di critica. Scrive infatti che “i passaggi del libro segnalati dal querelante… sono in ogni caso scriminati dal legittimo diritto di critica, rispetto all’operato di un professionista che ha avuto un ruolo determinante nelle fasi della stipula dell’accordo transattivo e del patto successorio relativi alla successione di Giovanni Agnelli e Marella Caracciolo”.

Il provvedimento sottolinea inoltre che nel testo non emergono espressioni gratuitamente offensive e che il limite della continenza risulta rispettato. Un ulteriore elemento evidenziato dal giudice riguarda la mancanza di una prova certa che Margherita Agnelli abbia autorizzato la pubblicazione delle dichiarazioni a lei attribuite nel libro.

Alla fine il Gip ha respinto l’opposizione alla richiesta di archiviazione, chiudendo il procedimento. “Rigetta l’opposizione e dispone l’archiviazione del procedimento”, si legge nel dispositivo dell’ordinanza firmata ieri, 9 marzo 2026.

Il caso non è chiuso

La decisione del tribunale romagnolo chiude il capitolo penale relativo alla querela per diffamazione, ma non esaurisce la lunga saga giudiziaria legata alla successione della famiglia Agnelli. La battaglia legale tra Margherita Agnelli e il figlio John Elkann, insieme ai fratelli Lapo e Ginevra, continua infatti su altri fronti giudiziari.

Il giudice ha archiviato la querela, riconoscendo la tutela del diritto di critica. Ma le domande e i sospetti che hanno accompagnato per anni la partita dell’eredità restano, almeno sul piano pubblico, tutt’altro che archiviati.