FIANCO DESTR

Nordio a Torino incrocia le dita: "Se vince il No resto ministro"

Il guardasigilli ha partecipato a un incontro organizzato da FdI per il Sì in vista del referendum. Ad attenderlo i vertici locali del partito, con il segretario regionale Comba in versione Carlo Conti e i consiglieri in libera uscita da Palazzo Lascaris

Una sala gremita all’NH Hotel di corso Vittorio Emanuele ha accolto il ministro della Giustizia Carlo Nordio, arrivato in mattinata a Torino per sostenere le ragioni del Sì al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia in programma il 22 e 23 marzo. L’iniziativa, organizzata da Fratelli d’Italia, ha riunito gran parte della classe dirigente locale del partito, che prova a tirare la volata in vista dell’appuntamento referendario, con i sondaggi che vedono una sostanziale parità tra il Sì e il No, al netto dell’incognita affluenza.

Attentato fallito

Ad aprire l’incontro è stato il sottosegretario alla Giustizia, il biellese Andrea Delmastro, che nel suo intervento introduttivo ha attaccato frontalmente le critiche dell’opposizione alla riforma.

«Voglio ripercorrere con voi il florilegio delle mistificazioni messe in campo dalla sinistra», ha esordito dal palco. «Ci dicono che è un assalto alla democrazia: è un evergreen che ricorre ogni volta che vince il centrodestra».

Delmastro ha ricordato come «22 Paesi su 27 dell’Unione europea conoscono, con diverse gradazioni, la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri», ribaltando poi l’accusa di attentato alla Costituzione mosso dalle opposizioni: «Se noi siamo attentatori, loro sono tecnicamente attentatori falliti, perché ci hanno provato e non ce l’hanno fatta», ricordando il precedente della bicamerale voluta dall’allora premier Massimo D’Alema.

Csm Maxibon

Il sottosegretario ha rivendicato anche i risultati sul piano organizzativo: «Grazie al ministro Nordio tre anni fa abbiamo avviato un piano di assunzioni che ci consentirà entro dicembre 2026 di raggiungere, per la prima volta nella storia repubblicana, la piena pianta organica dei magistrati togati». E sullo sdoppiamento del Csm ha ironizzato citando l’iconico spot del gelato Maxibon: «Se il Consiglio superiore è la garanzia dei magistrati, farne due non riduce le garanzie: le raddoppia. Two gust is megl che one».

Vertici in prima fila

L’evento è stato anche l’occasione per mostrare il “fronte interno” di Fratelli d’Italia in Piemonte. In prima fila, accanto ai parlamentari, sedevano gli assessori regionali della giunta guidata dal presidente Alberto Cirio in quota FdI: la vicepresidente e assessore al Lavoro Elena Chiorino, l’assessore al Welfare Maurizio Marrone, il “sindaco della Sanità” Federico Riboldi e l’assessore alla Cultura Marina Chiarelli.

A presentarli dal palco è stato il segretario regionale e deputato Fabrizio Comba, che ha guidato la sequenza delle introduzioni con toni da intrattenitore, quasi in versione Carlo Conti al Festival di Sanremo con tanto di valletta al suo fianco: la deputata Augusta Montaruli, che non ha proferito parola.

Consiglieri in licenza

Tra i presenti anche il presidente della Provincia di Vercelli Davide Gilardino e il segretario provinciale torinese del partito Fabrizio Bertot, oltre a una pattuglia di consiglieri regionali — Roberto Ravello, Davide Zappalà, Paola Antonetto e Alessandra Binzoni — presenti nonostante la concomitante convocazione dell’aula da parte del presidente del Consiglio regionale Davide Nicco, anch’egli in quota FdI e per questo finito nel mirino delle critiche dei suoi compagni di partito (ma difeso da Crosetto Jr.).

Dalla parte dei giudici

Dialogando con la giornalista “d’area” Hoara Borselli e alternando ricordi personali e argomentazioni sulla riforma, Nordio ha respinto con forza l’accusa che la revisione dell’ordinamento giudiziario sia punitiva nei confronti delle toghe. «Sono entrato in magistratura nel 1975 e la prima indagine che ho fatto riguardava le Brigate Rosse. Ero tra i primi nella lista dei magistrati da uccidere nei covi della colonna veneta», ha ricordato il guardasigilli. «Ho tenuto la toga per oltre quarant’anni: figurarsi se un magistrato che si sente ancora magistrato vuole umiliare la magistratura».

Secondo Nordio, la riforma punta invece a liberare la magistratura «dall’ipoteca delle correnti e da una degenerazione denunciata anche da molti di coloro che oggi militano per il No».

Attenuante di provocazione

Il ministro ha poi affrontato il tema dei toni accesi del confronto politico, finito al centro delle polemiche negli ultimi giorni e che hanno coinvolto anche la sua capo di gabinetto Giusy Bartolozzi. «Se io o il mio capo di gabinetto eccediamo nei toni c’è l’attenuante della provocazione grave». E ha aggiunto: «Ci hanno chiamato banditi, mafiosi, camorristi e accusati di travolgere la Costituzione. Bisogna avere nervi quasi ferrei per sopportare una valanga di insolenze senza reagire».

Niente scossoni al governo

Nordio ha poi ribadito che l’esito del referendum non avrà conseguenze sulla stabilità dell’esecutivo. «Se vince il No per il governo non cambia nulla», ha assicurato. «Il governo non ha bisogno di essere rafforzato: sono state le opposizioni a politicizzare il referendum perché non hanno altri strumenti per indebolirlo».

Il ministro ha infine rilanciato l’impegno a coinvolgere il mondo della giustizia nell’attuazione della riforma: «Quando — e non se — vincerà il Sì, apriremo subito un tavolo di confronto con magistratura, avvocatura e accademia per le leggi attuative». Il ministro ci crede, e se – come stranamente accaduto oggi – non si lascerà andare ad altre gaffe, le speranze per l’affermazione del Sì sono ancora vive.