Lega, "confermati 200mln annui per Terre alte"

"Mentre la Lega al Governo lavora per ridare dignità alle Terre alte, il Pd preferisce fare una polemica strumentale e basata sul nulla. Un atteggiamento altamente ipocrita, visto che fino al 2021 per il Fosmit erano previste briciole di qualche milione e in oltre 10 anni alla guida dell'Esecutivo non hanno mai risolto nulla. Al contrario, con il Governo Meloni in carica, le risorse sono aumentate e infatti dal 2023 il Fosmit ha un valore di circa 200 milioni ogni anno". Così in una nota Alessandro Panza, responsabile del dipartimento Montagna della Lega. "Giusto per essere chiari: non esiste nessun taglio dei fondi, anzi - aggiunge - . Le risorse destinate alla montagna vengono confermate, grazie all'impegno del ministro Calderoli che lavora per sostenere la vera montagna con iniziative efficaci e di buonsenso. Quando da sinistra parlano di 'tagli', evidentemente finge di ignorare l'entrata in vigore della Legge 131/2025 e le misure in essa contenute che hanno un valore di oltre 100 milioni ogni anno. Dunque non è un taglio, ma una distribuzione più precisa ed efficace. Parliamo di interventi che arriveranno direttamente ai cittadini attraverso crediti d'imposta e incentivi per l'acquisto o l'affitto di case in montagna, premialità per medici e insegnanti, sgravi fiscali alle imprese di montagna e tanto altro ancora. A questi si aggiunge la quota regionale del Fosmit, che resta confermata e che potrà essere destinata autonomamente dalle Regioni ai territori che riterranno più idonei. In buona sostanza, anche stavolta, il Pd ha perso l'ennesima occasione di tacere", sottolinea il responsabile del dipartimento montagna della Lega.