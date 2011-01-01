Questore di Torino ricorda il maresciallo Berardi ucciso dalle Br

La Questura di Torino ha commemorato questa mattina il maresciallo di polizia Rosario Berardi, Medaglia d'oro al valor civile e Medaglia d'Oro di vittima del terrorismo, nel 48/o anniversario dell'uccisione da parte delle Brigate Rosse. La cerimonia è iniziata con la messa di suffragio organizzata dall'Asevit (Associazione europea vittime del terrorismo) all'Istituto delle suore carmelitane di Santa Teresa, in corso Farini, seguita dalla deposizione di una corona d'alloro presso la lapide dedicata al maresciallo in Largo Berardi. Accanto alla famiglia Berardi era presente il questore Massimo Gambino, in rappresentanza del capo della polizia Vittorio Pisani, la vicaria della Prefettura Alessandra Tripodi, l'assessore comunale alla Sicurezza Marco Porcedda, in rappresentanza del sindaco, e i rappresentanti delle forze dell'ordine.