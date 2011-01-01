Piscina Sempione, project financing per un nuovo complesso sportivo

Il riconoscimento di pubblico interesse per la proposta di project financing relativa alla progettazione, realizzazione e gestione di un nuovo complesso sportivo nell'area della Piscina Sempione, in via Gottardo: è quanto ha approvato la giunta comunale di Torino su proposta degli assessori al Verde, Francesco Tresso, e allo Sport, Domenico Carretta. Il progetto, presentato dalla società Supera, del gruppo spagnolo Sidecu, prevede un partenariato pubblico-privato finalizzato alla realizzazione di un impianto sportivo polivalente che comprende spazi dedicati al fitness e al wellness, piscine coperte e scoperte, campi polivalenti e un parcheggio interrato, all'interno di un'area di proprietà comunale di circa 23mila metri quadrati. La proposta progettuale contempla inoltre la stipula di una convenzione con la Città di Torino per garantire condizioni agevolate di accesso alle attività sportive e la promozione di corsi e iniziative rivolti in particolare alle famiglie e alle persone anziane. L'avviso pubblico finalizzato a raccogliere eventuali altre proposte, rispetto a quella presentata, è scaduto il 19 gennaio scorso e non ha registrato manifestazioni di interesse. Trascorsi i 60 giorni previsti dalla normativa, l'iter proseguirà con la fase negoziale della procedura, durante cui verranno definiti i contenuti finali del progetto. L'intervento dovrà garantire la piena sostenibilità economico-finanziaria e risultare coerente con gli interessi pubblici della Città. "Un'opportunità significativa per il recupero e la valorizzazione di un'area oggi in stato di forte degrado", commenta l'assessore Tresso. L'obiettivo è "restituire decoro e piena fruibilità a uno spazio pubblico di oltre 23mila metri quadrati", aggiunge l'assessore Carretta.