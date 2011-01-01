Lo Russo, "avanti per Torino capitale della cultura, giochiamo per vincere"

"Sta andando avanti la candidatura per Torino capitale della cultura. Il 2033 è un orizzonte temporale apparentemente lontano, ma in realtà piuttosto vicino e siamo dentro questa dimensione con la Fondazione Cultura, nella costruzione del dossier della candidatura. Molto verrà messo a terra nei prossimi mesi. Confidiamo che questo sarà comunque un buon successo: anche già solo parlarne e costruire il dossier di candidatura è già quello un risultato per il mondo culturale, perché abbiamo fatto veramente rete. Poi ovviamente noi giochiamo per vincere". Così il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, nella diretta radio del martedì. "Noi entro l'autunno - ha aggiunto il sindaco - avremo certamente completato il primo tassello del grande polo culturale del Valentino, il grande asse del Po che si compone della nuova biblioteca centrale civica, che è in fase di ultimazione e che sarà la seconda biblioteca più grande d'Europa, il borgo medievale, il Teatro Nuovo, poi ovviamente tutta la parte del parco del Valentino di cui stiamo ultimando gli ultimi lotti, l'orto botanico sistemato dall'Università di Torino, la rifunzionalizzazione del plesso del Politecnico. Questo grande asse lungo il Po davvero restituirà ai torinesi al termine del nostro mandato una grande visione di carattere culturale".