POLITICA & SANITÀ

Case di comunità in alto mare: l'incognita fondi in Piemonte

Dieci strutture sanitarie territoriali restano nel limbo tra finanziamenti incompleti e cantieri fermi. L’allarme della consigliera Pd Canalis: senza medici e infermieri il progetto rischia di restare sulla carta. "Confermati i nostri timori"

C’è una data cerchiata in rosso nei corridoi dell’assessorato alla Sanità del Piemonte: 1° maggio 2026. È il giorno in cui gli ispettori dovranno certificare l’operatività delle 81 Case della comunità finanziate con i fondi del Pnrr, una delle riforme bandiera della medicina territoriale voluta dopo la pandemia. Ma mentre il cronometro europeo scorre, sotto la superficie emergono i primi nodi di un piano che sulla carta doveva portare a 91 strutture diffuse sul territorio regionale.

A riaccendere i riflettori è la consigliera regionale del Partito democratico Monica Canalis, che punta il dito sulle dieci Case della comunità rimaste fuori dal finanziamento Pnrr, previste nel piano sanitario ma sostenute con altri canali: fondi statali ex articolo 20 della legge 67/1988 e risorse regionali. Ed è proprio su queste che, sostiene l’esponente dem, si starebbero accumulando ritardi e incertezze.

Dieci strutture nel limbo

Secondo la ricostruzione della consigliera, mentre le strutture finanziate dall’Europa procedono – tra cantieri aperti, ristrutturazioni e inaugurazioni parziali – le dieci “extra Pnrr” sarebbero rimaste in una sorta di limbo amministrativo. «Le Case della comunità che il Piemonte aveva stabilito essere necessarie erano 91 – spiega Canalis – ma con i fondi messi a disposizione dal Pnrr se ne stanno realizzando solo 81. Per le altre dieci i fondi sono stati messi a disposizione delle Asl solo parzialmente».

Il quadro che emerge è a macchia di leopardo. Alcuni interventi risultano in stadio avanzato o già completati, come quelli per l’ex Istituto Marco Antonetto aTorino, oltre alle strutture previste ad Alba e Bra, nel Cuneese. In altri casi, però, il cantiere non è nemmeno partito perché le risorse non sarebbero ancora state trasferite alle aziende sanitarie locali.

Tra i progetti in sospeso figurano due sedi torinesi – via Farinelli 25 e via Pellico 19 – oltre ai comuni di Cavagnolo, Carignano e Oulx, nel Torinese, e Canale e Cortemilia, nel Cuneese.

L’alert inascoltato

Una situazione che riporta alla memoria le polemiche di quattro anni fa, quando la giunta guidata da Alberto Cirio definì l’elenco degli interventi da candidare al Pnrr. «Nel 2022 avevamo denunciato il rischio di penalizzare i territori in cui le Case della comunità erano finanziate con altre fonti – sostiene Canalis – e ora i nostri timori trovano conferma».

Carenza di personale

Ma l’edilizia sanitaria non è l’unico nodo. A preoccupare, forse ancora di più, è la questione del personale, il vero tallone d’Achille della riforma della medicina territoriale. «Non c’è ancora un accordo con i medici di medicina generale – osserva la consigliera – che disciplini ruoli, modalità operative, impegni orari e riconoscimenti professionali ed economici».

Allo stesso tempo, secondo l’esponente del Pd, non sarebbe stato predisposto un piano di assunzioni per infermieri, assistenti sociali e operatori socio-sanitari. Il rischio, già evocato da sindacati e osservatori della sanità pubblica, è quello di dover ricorrere a personale privato o ai medici “gettonisti”, trasformando strutture nate per rafforzare la sanità pubblica territoriale in contenitori difficili da riempire.

È il paradosso che aleggia su molte riforme finanziate dal Pnrr: i muri si costruiscono con i fondi europei, ma il personale deve essere pagato con risorse ordinarie. E senza una programmazione chiara, le nuove Case della comunità rischiano di diventare – come temono diversi addetti ai lavori – scatole mezze vuote.

Dentro e fuori il Piano

Per ora la priorità della Regione resta centrare il traguardo europeo. Il primo maggio 2026 gli ispettori dovranno verificare che le 81 strutture finanziate dal Pnrr siano operative. Ma sullo sfondo resta la partita delle dieci rimaste fuori dal piano europeo.

«Il ritardo o, peggio, la mancata realizzazione di queste Case della comunità – conclude Canalis – costituirebbe una gravissima perdita per i cittadini più fragili e una vera presa in giro per i territori che avevano accettato una fonte di finanziamento diversa dal Pnrr». E mentre il conto alla rovescia continua, la sanità territoriale piemontese si trova davanti al suo vero esame: dimostrare che dietro i nuovi edifici ci saranno davvero servizi, medici e infermieri. Altrimenti il rischio è che la rivoluzione promessa resti, almeno in parte, sulla carta.

Per Riboldi tutto bene

Dal canto suo l’assessore alla Sanità Federico Riboldi, intervenendo in Consiglio regionale durante alcuni question time, ha rivendicato l’avanzamento del piano di riorganizzazione territoriale. Secondo Riboldi il programma Pnrr prevede 82 Case della comunità e 27 Ospedali di comunità, inseriti nel più ampio piano di edilizia sanitaria regionale da quasi 5 miliardi di euro, che porterà complessivamente a 91 Case della comunità, 30 Ospedali di comunità e 11 nuovi ospedali. La tabella di marcia indicata dall’assessore prevede 49 strutture operative entro maggio 2026 e altre 20 entro giugno, con il completamento delle restanti entro la fine dell’anno, mentre 17 Ospedali di comunità dovrebbero entrare in funzione entro giugno 2026, con ulteriori attivazioni nel corso dei mesi successivi. Riboldi ha inoltre sottolineato che la Regione sta valutando l’avvio anticipato di alcuni servizi utilizzando sedi già esistenti, con un monitoraggio costante insieme ai ministeri per rispettare i target fissati dal Pnrr. Insomma, tutto bene.