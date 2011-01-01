ECONOMIA DOMESTICA

Torino vuole salvare il welfare

con il Festival dell'Economia

La rassegna torinese, giunta alla quinta edizione, è a caccia di pubblico e quindi arruola gli studenti. Così vuole smarcarsi dalla concorrenza agguerrita di Trento. Il tema riafferma l'imprinting keynesiano. Gros-Pietro: "Le imprese facciano la loro parte"

Il Festival dell’Economia di Torino cambia stagione. La quinta edizione della rassegna – diretta dall’economista Tito Boeri e organizzata da Editori Laterza insieme al Collegio Carlo Alberto – si terrà dal 22 al 25 ottobre e avrà come titolo programmatico “Salvare lo stato sociale”. Una scelta non tematica di chiaro indirizzo politico, a conferma dell’impronta sempre più keynesiana dell’evento nato nel 2022 dopo la rottura con il tradizionale festival di Trento, oggi organizzato unicamente dal Gruppo 24 Ore, controllato da Confindustria ed editrice del Sole.

Pubblico cercasi

La novità più visibile della nuova edizione è il trasferimento stabile della manifestazione all’autunno. Dopo le edizioni collocate nel ponte del 2 giugno, la scelta di ottobre punta a coinvolgere maggiormente gli studenti, quando scuole, università e imprese sono pienamente operative. L’obiettivo dichiarato è rafforzare l’impatto culturale e formativo del festival, ma anche la sua ricaduta economica sulla città. Tradotto: un festival così ambizioso ha bisogno di più pubblico, e se i ragazzi sono in vacanza riempire le sale diventa più complicato.

Il dibattito

Per quattro giorni Torino ambisce infatti a essere uno dei principali laboratori europei di discussione sulle politiche economiche. Attesi cinque premi Nobel per l’economia – Philippe Aghion, David Card, Joel Mokyr, James A. Robinson e Michael Spence – oltre a studiosi, sociologi e demografi chiamati a discutere il futuro del welfare state, una delle grandi conquiste sociali del Novecento oggi sottoposta a pressioni demografiche, tecnologiche e finanziarie.

Il festival nasce proprio con l’obiettivo di portare nel dibattito pubblico italiano le grandi questioni economiche globali, affiancando all’analisi accademica la presenza di istituzioni, imprese e società civile, con una visione che andasse oltre la pura economia. Impostazione che verrà rafforzata nel 2026 anche dal gemellaggio con la rassegna francese Jéco – Les Journées de l’Économie di Lione. L’ottica è quella di dare il più possibile un respiro internazionale a un festival che finora è sembrato il fratello minore della più nota kermesse trentina .

Il peso delle fondazioni

Dietro la macchina organizzativa, oltre al Comune e alla Regione Piemonte, agisce il Torino Local Committee, che riunisce università, associazioni economiche e due pilastri del Sistema Torino: la Compagnia di San Paolo e la Fondazione CRT.

La Compagnia, longa manus filantropica di Intesa Sanpaolo e del suo Ad Carlo Messina, resta infatti uno degli attori più influenti nell’ecosistema culturale torinese, con un ruolo di primo piano anche nel festival. Non a caso le linee guida dell’edizione 2026 sono state anticipate da una delle figure più rappresentative dell’intellighenzia economica della città, il presidente della banca Gian Maria Gros-Pietro.

Uno stato sociale diverso

A margine della presentazione del festival, Gros-Pietro ha indicato la direzione del dibattito: salvare il welfare significa anche trasformarlo. «È importante che non sia soltanto statale», ha spiegato, sottolineando come grandi imprese e organizzazioni private debbano contribuire alla costruzione di nuove forme di protezione sociale.

Secondo l’economista torinese, la transizione tecnologica giocherà un ruolo decisivo. L’intelligenza artificiale – ha osservato – sostituirà molti lavori di fascia medio-alta, ma potrà anche liberare risorse e tempo per attività a maggiore valore sociale. In questa prospettiva le grandi aziende, dotate di mezzi finanziari e capacità organizzativa, potrebbero diventare attori chiave nella ridefinizione del welfare.

Non c’è però solo il lavoro. Gros-Pietro ha collegato la sfida dello stato sociale anche all’inverno demografico, ipotizzando che le tecnologie possano assumere compiti ripetitivi o complessi, consentendo alla società di concentrarsi maggiormente su obiettivi collettivi.

Il ritorno del welfare

Il tema scelto dagli organizzatori per la nuova edizione non è casuale. In un contesto segnato da invecchiamento della popolazione, disuguaglianze crescenti e trasformazioni del mercato del lavoro, il welfare torna inevitabilmente al centro della riflessione economica.

Per il direttore Boeri, l’obiettivo del festival è proprio quello di imparare dalle esperienze e dagli “esperimenti naturali” maturati negli ultimi anni nel mondo, per capire quali riforme possano garantire la sostenibilità dei sistemi di protezione sociale senza rinunciare ai loro principi fondamentali.

Il trasferimento in autunno e il tema scelto per il 2026 segnano dunque una nuova fase per la rassegna torinese: non più soltanto un festival di divulgazione economica, ma sempre più un luogo in cui provare a ridefinire – tra accademia, politica e grandi imprese – le coordinate del capitalismo europeo del XXI secolo. E soprattutto una partecipazione che si attende più numerosa rispetto ai numeri modesti delle precedenti edizioni.