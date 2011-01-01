POLITICA & SANITÀ

Bonus per scegliere lo sport ,

ma sulle visite mediche è caos

Verso l'aula del Consiglio regionale del Piemonte la proposta di legge di FdI. Voucher di 50 euro per i test. Ravetti (Pd) attacca: "Prima di dare contributi si assicurino i certificati obbligatori gratis". Confuso il report con i dati forniti dall'assessorato

Tutta questione di orientamento. In Piemonte Fratelli d’Italia ha scritto una proposta di legge per, appunto, orientare i giovani verso lo sport che più si confà loro sulla base di valutazioni mediche. Ma quando dalle enunciazioni si passa ai fatti, cercando – come ha fatto il Partito Democratico – di avere un quadro chiaro e definito sul tema dal sistema sanitario, oltre all’orientamento si perde pure la bussola.

Per arrivare al nocciolo della questione, che potrebbe andare di traverso alla maggioranza quando il testo – oggi all’esame della sesta commissione di Palazzo Lascaris, dopo il disco verde già ottenuto dalla quarta – approderà in aula, bisogna partire dall’inizio: quando il consigliere meloniano Davide Zappalà sottoscrive, come primo firmatario, la proposta di legge denominata “Misure in materia di orientamento sportivo”.

Lì, nella norma volta ad agevolare i giovanissimi nella scelta dello sport più consono, c’è pure una delle discipline più praticate dalla politica senza distinzioni di schieramento: la distribuzione di soldi. Possono chiamarsi bonus o, come in questo caso, voucher, ma sempre di denaro si tratta e, in quanto tale, tutt’altro che disdegnato da chi lo riceve. Così come chi pone mano al portafogli (pubblico, non suo) una qualche riconoscenza la può mettere in conto. Storia vecchia, ma sempre attuale.

Contributo per i test

Il voucher in questione vale 50 euro e serve per pagare circa la metà del costo della visita privata che, ovviamente e per fortuna, resta facoltativa. Insomma, un contributo alle famiglie dei ragazzini dagli 8 ai 14 anni che decideranno di seguire il modello messo nero su bianco da Zappalà affinché lo sport “diventi davvero parte integrante nella crescita di un ragazzo” e, proprio per questo, “ognuno possa trovare lo sport giusto, al momento giusto”.

Fin qui i dubbi sulla bontà dell’iniziativa sono pochi, se non del tutto assenti. In fondo si tratta di un aiuto a chi voglia sapere qual è lo sport più adatto al proprio figliolo, salvo poi magari dover convincere il piccolo tennista in erba che sogna Sinner a virare verso il nuoto o, metti caso, il curling. Questioni private. Quelle pubbliche, invece, sono ben più ingarbugliate.

Già, perché se la maggioranza al governo del Piemonte intende stanziare un bel po’ di soldi per le visite facoltative di orientamento, alla minoranza è bastato poco per scoprire un quadro tutt’altro che edificante per quanto concerne sempre le visite sportive, ma in questo caso obbligatorie e virtualmente gratis, in quanto erogate dal sistema sanitario.

Sistema fuori controllo

Su questo fronte “il quadro che emerge dai dati relativi alle Asl è a dir poco caotico e del tutto incompleto”, denuncia dai banchi del Pd il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Ravetti, sempre più spina nel fianco sinistro del meloniano assessore alla Sanità Federico Riboldi, al quale ora pone una domanda fornendo già la risposta negativa. “L’assessorato alla Sanità ha sotto controllo il sistema pubblico e privato che assicura ai giovani atleti il certificato medico per le attività sportive agonistiche? Leggendo il report presentato in IV Commissione su nostra richiesta, la risposta è no”.

Il report che Ravetti cita è quello relativo alle visite che la legge impone e prevede gratuitamente agli atleti minorenni, così come alle persone con disabilità. E cosa si ricava da quella tabella chiesta dai dem e giunta in commissione Sanità? “Che in nessun riquadro è riportata la suddivisione tra minorenni e maggiorenni e, di conseguenza, nulla si sa del numero di visite gratuite e di quelle a pagamento. Solo a Novara – spiega il vicepresidente del parlamentino di via Alfieri – è possibile ricavare il dato delle visite complessive del 2025: 20.208 visite, di cui 16.077 nel privato e solo 4.131 nel pubblico. Ma anche in questo caso nulla si dice sul numero di visite dei minorenni e su quante siano state effettuate gratuitamente”.

Tempi lunghi

Con il foglio tra le mani, Ravetti prosegue: “Nel resto delle aziende la situazione è illeggibile: ad Asti e nel territorio dell’Asl To5 non compaiono servizi erogati dal pubblico. Tante aziende riportano solo i dati del pubblico e non quelli del privato. Altre riportano solo i dati complessivi senza suddivisione tra pubblico e privato. Alcune aziende non indicano i tempi d’attesa per le visite; altre vanno da qualche giorno a qualche mese e, nel Verbano-Cusio-Ossola, i mesi di attesa arrivano fino a quattro”.

Per la principale forza d’opposizione questo altro non può essere definito che un “caos sistemico, dove non si sa se e come sia garantita una visita che la legge prevede venga effettuata gratuitamente dal sistema sanitario, con il risultato di costringere chi ne ha bisogno a rivolgersi altrove pagando di tasca propria”.

“Ostilità democratica”

Proprio quel caos nel sistema della sanità piemontese, che il Pd spiega di ricavare in maniera evidente dalla documentazione fornita dallo stesso assessorato, porta Ravetti a porre un’altra domanda: “Mentre non si sa se sia garantita la gratuità per una visita obbligatoria, ha senso pretendere di praticare uno sconto per una visita facoltativa?”.

Mentre l’esponente del Pd preannuncia un’“ostilità democratica” al momento dell’approdo del testo in aula, appare evidente come, al di là della questione del voucher e delle visite obbligatorie, l’opposizione punti l’indice proprio su quel caos nel sistema della sanità plasticamente evidenziato dai documenti forniti: un autogol. A proposito di discipline sportive per cui si è più portati…