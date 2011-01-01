Scappati di casa

Dicono che… gli scappati di casa novaresi – Mauro Gigantino, Michele Ragno, Maurizio Nieli e Luigi Laterza – dopo aver sbattuto la porta di Fratelli d'Italia e aver messo su due gruppetti a Palazzo Cabrino e Palazzo Natta, siano ancora piuttosto confusi sul da farsi. Il bivio resta quello raccontato nei corridoi del centrodestra: scommettere davvero su Futuro Nazionale, la formazione del generale Roberto Vannacci, oppure trovare rifugio sotto qualche altra bandiera della coalizione? Anche perché la vicinanza con Marina Chiarelli, l’assessora regionale “dimezzata” ed ex vicesindaca di Novara, non entusiasma affatto tutti nel quartetto: più d’uno la vive con fastidio e un certo imbarazzo. Nel frattempo, però, i movimenti raccontano altro. L’altro giorno Laterza e Nieli sono stati avvistati a un’iniziativa di Forza Italia sul referendum: semplice curiosità politica o prova generale di trasloco sotto le insegne azzurre? A scommettere sulla seconda ipotesi è Diego Sozzani, ex parlamentare e segretario provinciale forzista, che con diversi interlocutori nelle ultime ore avrebbe già dato l’operazione per fatta. E se davvero finisse così, più che Futuro Nazionale, per gli ex meloniani novaresi si prospetterebbe un futuro sotto l’ombrello di Antonio Tajani. Resta da vedere se gli scappati di casa troveranno finalmente un’altra casa o si limiteranno a cambiare citofono.