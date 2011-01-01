Canalis (Pd), da aprile mancheranno fondi per domiciliarità

"Se sul fronte della residenzialità e semi-residenzialità il Piemonte sconta annosi problemi dovuti alle liste d'attesa, all'assenza di riforme strutturali, alla carenza di personale e al mancato aggiornamento delle tariffe, anche la domiciliarità sta entrando in una crisi profonda". Ad affermarlo in una nota, è Monica Canalis, consigliera regionale Pd in Piemonte. "Ad aprile infatti - aggiunge - molti dei 46 Eegg (Enti gestori delle funzioni socio assistenziali), comunemente chiamati Consorzi socio assistenziali, sospenderanno i contributi per gli assegni di cura e i servizi di assistenza domiciliare per i quasi 25.000 piemontesi che ne beneficiano. Si tratta di persone anziane o con disabilità, che le famiglie seguono a casa, invece di ricoverarli in Rsa o nelle altre strutture residenziali. Gli assegni di cura sono ben più diffusi e capillari dell'Adi (Assistenza domiciliare integrata) e, a differenza di quest'ultima, sono finanziati non da risorse sanitarie, ma sociali. La fonte è il Fondo nazionale per le non autosufficienze (Fna), che viene ripartito dal Governo nazionale alle Regioni, poi da queste distribuito agli Ats (Ambiti territoriali sociali)". "Al momento la Regione - dice Canalis - non è in grado di assegnare il Fondo, perché i due Piani nazionali triennali 2025-2027 (anziani e disabilità) non sono ancora stati predisposti dal Governo. Quando saranno approvati, la Regione dovrà fare la propria programmazione, che poi sarà validata a livello nazionale e solo dopo verranno trasferite le risorse, a condizione che le rendicontazioni pregresse siano regolari. Ai ritardi della predisposizione del Piano 2025-2027 si aggiunge il ritardo delle rendicontazioni piemontesi". "Con la previsione di veder approvati i nuovi Piani (anziani e disabilità) non prima di settembre 2026, chiediamo alla Regione di cominciare urgentemente ad abbozzare i Piani regionali, per farsi trovare pronta quando quelli nazionali saranno approvati, di anticipare i trasferimenti statali per evitare che i consorzi sospendano gli assegni di cura ed interrompano i servizi, di chiedere al Governo di snellire e rendere più semplici le procedure di rendicontazione, di supportare gli Ats in ritardo nella rendicontazione del 2022 e 2023 e di incoraggiare le fusioni di Consorzi per rendere inferiore il numero dei Consorzi da supportare".