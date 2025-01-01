Cisl Fp Città della Salute, "non aderiamo alla protesta"

12:08 Mercoledì 11 Marzo 2026

"Abbiamo deciso di non aderire allo stato di agitazione proclamato da altre organizzazioni sindacali, perché riteniamo che bloccare il confronto rischi di fermare risultati concreti per i lavoratori. La sospensione delle trattative potrebbe infatti ritardare diversi accordi attesi dal personale, tra cui la distribuzione dei fondi residui 2025, le progressioni tra le aree professionali e il Piano dei fabbisogni di personale". Lo spiega, in una nota, la Cisl Fp Città della Salute. "Nel confronto con l'azienda - aggiunge l'organizzazione sindacale - erano emerse aperture sulla proroga delle progressioni tra le aree in deroga al titolo di studio e sul tema dell'organizzazione dell'orario di lavoro, compresa la possibile sperimentazione dei turni a 12 ore, richiesti da molti operatori per migliorare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro. Per la Cisl Fp la priorità resta proseguire il confronto e chiudere gli accordi, perché i lavoratori hanno bisogno di risposte concrete, non di tavoli bloccati".

