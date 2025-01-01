CRONACA VERA

Botte alla consigliera di Fratelli d'Italia

Non vi sarebbero motivi politici nell'aggressione subita dalla capogruppo meloniana in Circoscrizione 6 di Torino. Un uomo le ha sferrato un pugno in petto. Lo stesso nelle ore precedenti aveva creato disordine in zona rovesciando a terra il contenuto di diversi cassonetti

Brutta disavventura per Verangela Marino, capogruppo di Fratelli d’Italia in Circoscrizione 6. L’esponente meloniana, lunedì 9 marzo, è stata aggredita in via Ghedini a Torino, tanto da essere costretta a ricorrere alle cure mediche in ospedale al San Giovanni Bosco.

Dalle immagini che sono state riprese da una telecamera di sicurezza si vede l’auto della donna svoltare l’angolo della via e fermarsi dopo aver incrociato quello che diventerà il suo aggressore. Una volta che è scesa dall’auto, l’uomo si è avvicinato e ha cominciato a strattonarla. In soccorso di Marino sono intervenuti alcuni passanti, ma l’aggressore ha fatto comunque in tempo a sferrarle un pugno sul petto.

Dalle ricostruzioni sembrerebbe che Verangelo Marino si fosse recata in via Ghedini dopo alcune segnalazioni dei residenti della zona. L’uomo in quelle stesse ore avrebbe svuotato cassonetti gettando i rifiuti in strada e creando caos. Più volte la stessa consigliera di Fratelli d’Italia si è occupata del degrado e delle occupazioni abusive di quella zona.

Pronta la solidarietà del mondo politico a partire dal compagno di partito e consigliere regionale Roberto Ravello che in una nota, oltre a esprimere la sua ferma condanna, chiede regole precise: “Se qualcuno pensa che a Torino le occupazioni abusive siano un diritto acquisito o un’opportunità impunita, magari con il tacito nulla osta della sinistra, si sbaglia di grosso. Noi, con tutti i nostri rappresentanti, simpatizzanti, militanti, eletti, continueremo a stare dalla parte della legalità, dei cittadini onesti che chiedono regole, decoro e sicurezza”.

Anche Claudio Cerrato, capogruppo del Pd in consiglio comunale, ha portato la sua solidarietà alla capogruppo di Fratelli d’Italia in Circoscrizione 6: “Quanto accaduto conferma una verità che da tempo denunciamo: la sicurezza nei quartieri non può essere lasciata all’improvvisazione né trasformata in un terreno di propaganda politica. La situazione in molte aree della città richiede presidi costanti e professionali, e questo può avvenire solo se il Governo smette di ignorare la cronica carenza di organico nelle Forze dell’Ordine”.