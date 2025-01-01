BasicNet, ricavi 415,8 milioni, utile con plusvalenza K-Way

BasicNet ha realizzato nell'esercizio 2025 un fatturato consolidato di 415,8 milioni di euro, in crescita dell'1,6% rispetto all'anno precedente. L'ebitda si attesta a 54,1 milioni, riflettendo il rafforzamento degli investimenti a supporto dei marchi. A livello consolidato il risultato netto reported evidenzia una perdita di 7,7 milioni (contro un utile pro-forma di 20 milioni), mentre il bilancio della capogruppo BasicNet brilla chiudendo con un risultato netto di 126,3 milioni. A spingere i conti della holding è stata l'ingente plusvalenza di 140,1 milioni di euro realizzata con la cessione del 40% della partecipazione in K-Way. Il cda proporrà all'assemblea degli azionisti del 16 aprile la distribuzione di un dividendo di 0,16 euro per azione per un monte dividendi complessivo di circa 7,6 milioni di euro. Sul fronte patrimoniale, la posizione finanziaria netta verso le banche migliora a -74,4 milioni di euro, un dato che ingloba i benefici dell'operazione K-Way, in parte assorbiti dall'indebitamento finanziario contratto a fine dicembre per l'acquisizione delle partecipazioni in Woolrich Europe e Sundek. L'inclusione del debito rinveniente dai contratti di locazione per i 37 negozi Woolrich e i 34 negozi Sundek appena acquisiti ha inoltre spinto la posizione finanziaria netta complessiva (inclusiva dei diritti d'uso) a 191 milioni. Guardando al futuro, in un contesto macroeconomico incerto, il focus - spiega la società - sarà sul percorso di integrazione dei due nuovi brand al fine di valorizzarne le sinergie, mentre i primi mesi dell'anno evidenziano già segnali positivi sulle vendite dirette.