Ombre nere sulla Sala Rossa. Vannacci ora punta su Torino

Dopo Moncalieri e Trecate, l'ex parà cerca di fare breccia nel capoluogo: il primo consigliere di Futuro Nazionale a Palazzo Civico. Tra gli indiziati l'ex "bellissimo" Iannò e il leghista Catizone. Chi sarà il primo ad arruolarsi?

Il generale Roberto Vannacci vuole piantare la bandiera nera in Sala Rossa. Dopo il burrascoso addio alla Lega (di cui era anche vicesegretario) il reclutamento piemontese nel battaglione dell’ex parà procede, e dopo Moncalieri e Trecate punta dritto al capoluogo. L’obiettivo è quello di avere un rappresentante di Futuro Nazionale a Palazzo Civico prima della fine della consiliatura, fissata nel 2027. E qualche interessato a salire sul carro c’è già.

Le giravolte di Iannò

Sarà Pino Iannò il primo consigliere vannacciano a Torino? Il diretto interessato smentisce, ma c’è chi giura il contrario e parla di trattative in stato avanzato. Nato forzista, poi passato ad Alleanza Nazionale, eletto in Comune nel 2021 tra le fila di Torino Bellissima, ha mollato Paolo Damilano dopo le sue frizioni con il centrodestra ed è passato con Noi Moderati, salvo lasciare anche il partito di Maurizio Lupi dopo poco più di un anno e restare a capo di Torino Libero Pensiero, l’associazione politica da lui fondata, con un richiamo neanche troppo velato alla Massoneria.

Con le comunali che si avvicinano Iannò ha bisogno di un soggetto solido per restare in Sala Rossa, e potrebbe essere proprio Futuro Nazionale. “Sta organizzando una riunione cercando aderenti”, dicono fonti a lui vicine. “Sto lavorando a qualcosa, ma non vado con Vannacci, non sono così destrorso”, la sua replica.

Ma se non con il generale, con chi? È nota la sua amicizia con l’ex presidente della Calabria Giuseppe Scopelliti, che alle ultime regionali ha sostenuto i candidati della Lega, e anche con i colleghi piemontesi del Carroccio i rapporti sono ottimi, tra cene in comune e presenza assidua agli eventi di partito. Dovesse decidere di entrare in pianta stabile le porte per lui sarebbero più che aperte, sebbene anche in questo caso non risultino trattative in corso. Trattative che invece ci sono state con Futuro Nazionale, come ammette lui stesso: “Mi hanno cercato, ma ho risposto che non sono interessato”. Magari si convincerà ad arruolarsi.

Catizone ammicca al generale

La Lega però potrebbe pensare a Iannò per sopperire alla perdita di un suo consigliere, a sua volta tentato dalle truppe vannacciane. Non è infatti un mistero che Giuseppe Catizone, eletto in Sala Rossa con il Carroccio, già da tempo guardi con interesse a Futuro Nazionale, con il quale avrebbe sicuramente più spazio di manovra a Palazzo Civico, dov’è stretto tra la segretaria provinciale e deputata Elena Maccanti e il capogruppo regionale Fabrizio Ricca.

A influire potrebbe essere anche la forte vicinanza tra i vannacciani ed Eugenio Bravo, segretario provinciale del Siulp, il principale sindacato degli agenti di polizia. Già lo scorso anno Bravo aveva organizzato a Torino un incontro tra lo stesso Catizone, Vannacci e il “rossobruno” Marco Rizzo, già parlamentare, poi segretario del Partito Comunista e infine fondatore di Democrazia Sovrana e Popolare. La comunanza di ideali mai nascosta tra il consigliere leghista e il generale, aggiungendo Bravo a far da ponte, potrebbe presto tradursi nella prima bandiera piantata da Futuro Nazionale a Torino. Sempre che il riluttante Iannò o chi per lui non gliela rubi.