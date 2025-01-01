Città salute, comparto sanitario manifesta davanti alle Molinette

Il personale del comparto sanitario della Città della Salute di Torino ha manifestato oggi davanti all'ingresso dell'ospedale Molinette. Tra bandiere sindacali e cartelli con la scritta 'Rispetto', i lavoratori hanno scandito più volte lo slogan 'Lotta dura senza paura, la sanità siamo noi', denunciando una situazione che le organizzazioni sindacali definiscono insostenibile. All'iniziativa hanno partecipato le principali sigle del comparto: Cgil, Cisl, Uil, Fials e Nursing Up. "In questo momento - afferma il segretario regionale Nursing Up, Claudio Delli Carri - la direzione aziendale manca totalmente di rispetto sia nei confronti del personale sia per gli accordi contrattuali. Le organizzazioni sindacali sono unite nel denunciare un atteggiamento che evita sistematicamente il confronto con le rappresentanze dei lavoratori". Tra le principali criticità, "la carenza di personale, il sovraccarico di lavoro, la difficoltà nel garantire i riposi e il mancato pagamento delle prestazioni aggiuntive, oltre a una gestione organizzativa senza adeguato confronto con le organizzazioni sindacali". La vertenza sarà portata davanti al Prefetto di Torino il prossimo 18 marzo, in un incontro convocato per affrontare il tema delle relazioni sindacali e delle condizioni di lavoro all'interno della Città della Salute.