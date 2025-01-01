POLITICA & GIUSTIZIA

I giudici premiano Grosso: nuovo incarico in Valle d'Aosta

Il costituzionalista torinese, a capo dei comitati per il No promossi dall'Anm, è stato nominato dal presidente della Corte d'Appello come componente della commissione sui referendum della regione autonoma, dove si è reso protagonista di una gaffe qualche giorno fa

Il Consiglio regionale della Valle d’Aosta ha nominato la nuova Commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare, l’organo chiamato a pronunciarsi sull’ammissibilità delle richieste di referendum e delle proposte di legge di iniziativa popolare che saranno depositate nel corso della legislatura.

Una votazione che ha finito per riportare al centro della scena il nome del costituzionalista torinese Enrico Grosso, presidente del Comitato del No e già protagonista nei giorni scorsi di un caso politico-giudiziario legato a un fuorionda con il presidente del tribunale di Aosta.

La nomina della Commissione

La composizione della Commissione deriva dalle designazioni effettuate dalla presidente della Corte d’appello di Torino, che ha indicato tre membri effettivi e tre supplenti. Il Consiglio Valle ha quindi proceduto alla votazione formale dei nominativi. Sono stati eletti componenti effettivi l’avvocato Carlo Laganà e i professori Enrico Grosso ed Elisabetta Palici Di Suni.

I membri supplenti sono l’avvocata Laura Mangosio e i professori Roberto Calvo e Ilenia Massa Pinto. La Commissione resterà in carica per tutta la legislatura e avrà il compito di valutare la ricevibilità e l’ammissibilità delle iniziative referendarie e delle proposte di legge di iniziativa popolare presentate in Valle d’Aosta.

Grosso flop

Se la nomina dei componenti era sostanzialmente scontata — la Corte d’appello aveva infatti trasmesso al Consiglio solo tre nomi per gli effettivi e tre per i supplenti — l’esito del voto ha comunque mostrato un quadro politico significativo.

Il più votato tra gli effettivi è stato Laganà con 27 preferenze, seguito da Palici Di Suni con 22. Molto più indietro Grosso, fermo a 16 voti su 35 consiglieri regionali: meno della metà dell’aula e il risultato più basso non solo tra gli effettivi ma anche rispetto a diversi supplenti.

Una bocciatura politica parziale, dunque, anche se senza conseguenze formali: con una terna “blindata” di candidati indicati dalla Corte d’appello, tutti i nominativi erano destinati comunque a entrare nella Commissione.

Le polemiche dopo il fuorionda

La nomina arriva in un momento delicato per il professore dell’Università di Torino. Grosso è infatti il presidente del comitato “Giusto dire No”, promosso dall’Associazione nazionale magistrati nella campagna contro il referendum sulla riforma della giustizia previsto per marzo.

Nei giorni scorsi il suo nome è finito al centro di una polemica nazionale dopo un fuorionda registrato durante un convegno all’Università della Valle d’Aosta. I microfoni rimasti aperti hanno intercettato una conversazione tra Grosso e il presidente del tribunale di Aosta, Giuseppe Marra, relativa al ricorso presentato da Alleanza Verdi Sinistra contro l’elezione del presidente della Regione Renzo Testolin per il limite dei mandati.

Il colloquio, trasmesso nello streaming dell’evento e poi rimosso dal video pubblicato online, ha alimentato critiche politiche e interrogativi sull’opportunità di discutere pubblicamente di una causa ancora pendente davanti allo stesso tribunale.

Un incarico che riapre il dibattito

È proprio questo contesto a rendere politicamente sensibile la designazione di Grosso nella Commissione referendaria valdostana, arrivata su indicazione della Corte d’appello di Torino pochi giorni dopo la polemica. Dal punto di vista istituzionale, la procedura segue la normativa regionale, che affida proprio alla Corte d’appello il compito di individuare i nominativi tra cui il Consiglio regionale deve scegliere.

Ma la coincidenza temporale con il caso del fuorionda e il risultato elettorale molto basso ottenuto in aula rischiano di trasformare una nomina tecnica in un nuovo terreno di scontro politico proprio su un tema particolarmente delicato nel pieno della campagna referendaria.