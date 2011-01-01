OPERE & OMISSIONI

Ben scavato vecchia talpa.

Tav accende la maxi-fresa

Il gigantesco macchinario costruito in Germania è destinato al cantiere di Chiomonte, principale accesso italiano ai lavori del tunnel di base del Moncenisio. Dopo il trasferimento e il riassemblaggio inizierà nel 2027 lo scavo della galleria - VIDEO

Due campi da calcio messi in fila. Migliaia di tonnellate di acciaio. Una testa larga più di dieci metri capace di mordere la roccia sotto duemila metri di montagna. La Torino-Lione entra nel vivo con l’arrivo del suo nuovo gigante sotterraneo: la prima delle due maxi-frese destinate al versante italiano del tunnel di base del Moncenisio è stata consegnata oggi nello stabilimento Herrenknecht, in Germania.

La macchina, una Tbm-Tunnel Boring Machine, è stata costruita per il raggruppamento di imprese Uxt (Itinera, Ghella e Spie Batignolles) e rappresenta uno dei passaggi simbolici più attesi nella lunga e controversa storia dell’infrastruttura ferroviaria tra Italia e Francia. Il rito della consegna è stato scandito dalla rotazione della gigantesca testa di scavo: il momento tradizionale che segna il debutto operativo del macchinario destinato a lavorare nel cuore delle Alpi.

La cerimonia tra Italia e Francia

Alla cerimonia hanno partecipato i vertici di Telt, la società binazionale incaricata della realizzazione e della futura gestione della sezione transfrontaliera della linea ferroviaria. Presenti il presidente Daniel Bursaux e il direttore generale Maurizio Bufalini, insieme ai rappresentanti delle imprese coinvolte nei lavori. In Germania anche il console italiano a Friburgo Pietro Falcone e la vicepresidente della Regione Piemonte Elena Chiorino.

Da remoto sono intervenuti il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e il ministro dei Trasporti francese Philippe Tabarot, a testimonianza della dimensione europea del progetto.

Guarda il video della talpa

Il viaggio verso Chiomonte

La gigantesca macchina non entrerà subito in azione. Nei prossimi mesi sarà smontata, trasportata e poi riassemblata nel cantiere di Chiomonte, in Val di Susa, il principale avamposto italiano dei lavori.

Il sito è classificato di interesse strategico nazionale dal 2012 ed è il punto di accesso alle gallerie sul lato italiano della Torino-Lione. Qui sono già in corso le operazioni preparatorie per accogliere il macchinario. Una volta rimontata sul piazzale, la testa della fresa verrà calata nella montagna e lo scavo dovrebbe iniziare nel 2027. Da quel momento la macchina dovrà aprire circa dieci chilometri di galleria, prima realizzando la seconda discenderia e poi avanzando sotto la montagna fino a Susa, dove si collegherà con il tunnel di base.

Il cuore della Torino-Lione

Il tunnel di base del Moncenisio è il cuore della nuova linea ferroviaria tra Italia e Francia. La sezione transfrontaliera misura 65 chilometri tra Susa e Saint-Jean-de-Maurienne e costituisce uno dei cantieri sotterranei più complessi d’Europa.

I lavori procedono contemporaneamente all’aperto e sotto terra, su entrambi i versanti delle Alpi, con oltre 3.300 persone impegnate nei cantieri. L’infrastruttura prevede due tunnel ferroviari paralleli, quattro discenderie e una rete di 204 by-pass di sicurezza.

A fine febbraio 2026 sono stati scavati più di 47 chilometri di gallerie, dei quali oltre 20 chilometri appartengono già al tunnel di base. In termini percentuali significa circa il 29% dei 164 chilometri complessivi di gallerie previsti dal progetto.

La fase che si apre ora sarà quella delle grandi frese. Quando il sistema entrerà a pieno regime, sette Tbm lavoreranno contemporaneamente tra Italia e Francia, realizzando circa il 75% degli scavi complessivi.

Il cantiere e il lavoro

Il cantiere di Chiomonte è destinato a diventare uno dei poli principali dell’intera operazione. Nel momento di massima attività si prevede l’impiego di circa settecento lavoratori solo in questo sito della Val di Susa.Per la Regione Piemonte l’opera è anche un grande cantiere occupazionale. «Questa cerimonia rappresenta un passo concreto verso la realizzazione di un’infrastruttura strategica per l’Italia e per l’Europa», ha detto la vicepresidente Chiorino. «La Torino-Lione è anche un grande progetto di lavoro, che già oggi coinvolge centinaia di persone e che nei prossimi anni genererà importanti occasioni occupazionali».

Il gigante dello scavo

La macchina consegnata in Germania è uno dei più grandi dispositivi mai utilizzati per scavare gallerie ferroviarie alpine. La Tbm è lunga 235 metri, praticamente un treno sotterraneo. La testa di scavo ha un diametro di 10,16 metri ed è protetta da uno scudo metallico che consente di lavorare in sicurezza sotto la montagna mentre vengono installati i conci prefabbricati che rivestono la galleria.

La spinta arriva da 13 motori in grado di sviluppare 4.550 kilowatt di potenza complessiva. Grazie ai cilindri idraulici che si appoggiano ai conci già posati, la macchina avanzerà mediamente circa dieci metri al giorno, scavando e consolidando la galleria allo stesso tempo.

L’accelerazione dei lavori

Per i vertici di Telt la consegna della maxi-fresa segna un passaggio decisivo nella realizzazione dell’opera. «Oggi tocchiamo con mano i lavori della Torino-Lione che sono in pieno svolgimento», ha spiegato il direttore generale Bufalini. «Questa Tbm ci dà la consapevolezza che l’opera entra ora in una nuova fase anche sul versante italiano».

Il presidente Bursaux guarda già alla prossima accelerazione dei cantieri. «Sono stati scavati quasi cinquanta chilometri di gallerie, di cui venti chilometri per il solo tunnel di base. Nei prossimi mesi e negli anni a venire il cantiere del Moncenisio conoscerà una forte accelerazione, con sette nuove frese che scaveranno simultaneamente in Francia e in Italia».

Sotto le Alpi, insomma, il tempo della preparazione sta finendo. Sta arrivando quello dei grandi morsi nella roccia.