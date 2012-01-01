ECONOMIA DOMESTICA

Spariti 156 mila negozi in Italia. Piemonte tra le aree più colpite

Continua ad arretrare il commercio urbano: dal 2012 sparito oltre il 25% dei punti vendita mentre l'e-commerce cresce del 187% e il turismo spinge ristorazione e affitti brevi. Vercelli (-34,9%) e Alessandria (-33,7%) tra i centri con la contrazione più pesante

La desertificazione commerciale delle città italiane corre più veloce di quanto si pensasse e il Piemonte è tra i territori dove il fenomeno si manifesta con maggiore evidenza. In diverse città della regione – da Vercelli ad Alessandria, da Asti a Novara – la perdita di negozi al dettaglio negli ultimi tredici anni supera o sfiora il terzo del totale. È uno dei segnali più evidenti di una trasformazione profonda che sta attraversando il commercio urbano in tutta Italia.

Tra il 2012 e il 2025 sono scomparsi 156 mila punti vendita tra commercio al dettaglio e ambulante, oltre un quarto dell’intero stock nazionale. Il dato emerge dall’analisi “Città e demografia d’impresa” dell’Ufficio studi di Confcommercio, che ha esaminato 122 città italiane – 107 capoluoghi di provincia e 15 grandi comuni non capoluogo – osservando l’andamento di 18 categorie economiche e distinguendo tra centri storici e resto del territorio urbano.

Il fenomeno non solo continua ma accelera. Nel 2025 il tasso medio annuo di desertificazione commerciale arriva al 3,1%, mentre nelle precedenti analisi si fermava al 2,2%. Una dinamica che colpisce soprattutto le città del Nord, lasciando dietro di sé sempre più locali sfitti e strade commerciali impoverite.

L’online cambia i consumi

Dietro la trasformazione c’è innanzitutto il mutamento dei modelli di consumo. Il commercio digitale continua a guadagnare terreno e modifica radicalmente il rapporto tra clienti e negozi. Nel 2025 le vendite online rappresentano l’11,3% dei consumi di beni acquistabili via internet e il 18,4% dei servizi, una quota ormai strutturale dell’economia dei consumi.

L’impatto sul commercio tradizionale è evidente se si guarda all’andamento dell’ultimo decennio. Tra il 2015 e il 2025 l’indice complessivo delle vendite al dettaglio è cresciuto del 14,4%, ma questa crescita non si è riversata sui negozi fisici. Le piccole superfici sono rimaste ferme, con una variazione pari a zero, mentre l’e-commerce ha registrato una crescita del 187%, arrivando quasi a triplicare il proprio peso.

Anche il valore economico delle vendite online racconta la stessa storia. Nel 2019 valevano 31,4 miliardi di euro, mentre nel 2025 hanno raggiunto 62,3 miliardi, raddoppiando nel giro di sei anni. È una rivoluzione che modifica l’organizzazione dell’offerta commerciale e riduce progressivamente la presenza di negozi fisici, soprattutto nei centri urbani.

I settori che scompaiono

Il calo non riguarda tutte le attività allo stesso modo. A essere più colpiti sono soprattutto i negozi tradizionali legati ai beni non alimentari, quelli che per decenni hanno caratterizzato le vie commerciali delle città italiane.

Le edicole sono diminuite del 51,9%, mentre abbigliamento e calzature hanno perso il 36,9% delle attività. Anche i negozi di mobili e ferramenta sono scesi del 35,9% e quelli dedicati a libri e giocattoli del 32,6%. La contrazione riguarda anche settori che storicamente animavano la vita urbana, come i bar e il commercio ambulante, segno di un indebolimento complessivo dell’offerta commerciale tradizionale.

Cambia la geografia economica delle città

Parallelamente cresce il peso delle attività legate ai servizi e al turismo, che in molti casi stanno ridefinendo la funzione economica dei centri storici. Nel lungo periodo alloggio e ristorazione registrano 19 mila imprese in più. In particolare, aumentano ristoranti (+35%), rosticcerie, gelaterie e pasticcerie (+14,4%) e soprattutto gli altri alloggi turistici (+184,4%), categoria nella quale rientrano gli affitti brevi.

La crescita degli alloggi turistici, spesso, avviene a scapito delle strutture alberghiere tradizionali, mentre parte dei bar si riclassifica nel comparto della ristorazione. Dinamiche positive, ma più moderate, riguardano anche farmacie (+9,8%) e negozi di computer e telefonia (+7,9%).

La trasformazione è particolarmente evidente nel Mezzogiorno, dove lo sviluppo delle attività legate al turismo è stato più intenso. Nei centri storici dei comuni analizzati i bed & breakfast sono quasi quadruplicati dal 2012, con un incremento del 290%, contro il 147% registrato nel Centro-Nord.

Il Nord perde più negozi

Se il Sud mostra una certa vitalità imprenditoriale, seppure meno ordinata, è il Nord a registrare le perdite più consistenti di negozi e attività ambulanti.

Nella classifica delle 122 città analizzate emergono numerosi centri con cali molto pesanti. In testa compare Agrigento con una riduzione del 37,5%, seguita da Ancona (-35,9%), Belluno (-35,8%), Pesaro (-34,9%) e Vercelli (-34,9%). Subito dopo figurano Trieste (-34,1%), Alessandria (-33,7%), Savona (-33,5%), Ascoli Piceno (-33,4%) e Gorizia (-33,3%).

All’estremo opposto si collocano i comuni che hanno perso meno attività commerciali. Tra questi Crotone (-1,8%), Olbia (-10,1%), Latina (-13,8%), Frascati (-13,9%), Cagliari (-14,4%), Cinisello Balsamo (-14,5%), Iglesias (-15,3%), Imperia (-15,7%), Cuneo (-16,3%) e Vibo Valentia (-16,5%).

Piemonte tra le regioni più colpite

Dentro questa geografia della desertificazione commerciale il Piemonte occupa una posizione particolarmente delicata, con diverse città ai vertici della classifica delle perdite. Vercelli, con -34,9%, è tra i casi più emblematici a livello nazionale e compare tra le prime cinque città italiane per riduzione delle attività commerciali. Alessandria segue con -33,7%, mentre Asti perde oltre il 32% delle imprese del commercio al dettaglio.

La tendenza è simile anche in altri capoluoghi della regione: Novara registra un calo del 31,7%, Biella del 30,2%. Persino Torino, che resta uno dei principali poli commerciali del Paese, non sfugge alla dinamica e vede ridursi il numero di negozi di oltre un quarto (-26,4%) nel periodo considerato. Nel quadro piemontese l’unica città con una maggiore capacità di tenuta è Cuneo, che con -16,3% si colloca tra i comuni con le perdite più contenute a livello nazionale.

Più imprese straniere, meno italiane

Nel commercio e nei pubblici esercizi cresce intanto il peso dell’imprenditoria straniera. Tra il 2012 e il 2025 le imprese guidate da imprenditori stranieri aumentano di 134 mila unità, mentre quelle italiane diminuiscono di 290 mila. Il contributo occupazionale resta comunque significativo, con 194 mila addetti in più nel periodo analizzato.

Allo stesso tempo cambia la struttura delle imprese italiane, che diventano mediamente più grandi: si passa da 2,4 addetti per impresa nel 2012 a 3 nel 2025, mentre le aziende guidate da imprenditori stranieri restano più piccole e diffuse, passando da 1,9 a 1,7 addetti.

Si rafforza inoltre il peso delle società di capitale, che nel commercio al dettaglio passano dal 9% al 17% e nell’alloggio e ristorazione dal 14,2% al 30,6%, mentre diminuiscono le ditte individuali e le cooperative. È il segno di un processo di progressiva strutturazione del terziario, orientato verso modelli organizzativi più complessi e una maggiore ricerca di efficienza.

Sangalli: “Emergenza per le città”

Per Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio, la desertificazione commerciale è ormai una vera emergenza urbana. La perdita di negozi, sottolinea, non riguarda soltanto l’economia ma la qualità stessa della vita cittadina, perché significa meno servizi di prossimità e anche meno sicurezza nelle strade.

Per contrastare il fenomeno Confcommercio propone il progetto Cities, sviluppato insieme ai sindaci e in collaborazione con l’Anci. L’obiettivo è intervenire su tre priorità: disciplinare l’offerta commerciale nei centri storici, favorire il riutilizzo immediato dei locali sfitti e integrare politiche di sviluppo economico e urbanistica.

Tra le proposte figura anche la creazione di un osservatorio permanente sul tessuto economico urbano, che integri le fonti amministrative con strumenti innovativi come Cities Analytics, capaci di monitorare i flussi pedonali nelle vie del commercio. Allo stesso tempo si suggerisce di gestire in modo attivo le vetrine vuote, con iniziative di riqualificazione, digitalizzazione e accordi tra proprietari e imprenditori per favorire affitti temporanei e temporary store.

Perché la chiusura dei negozi, avverte il dossier, non è soltanto una statistica economica. È il segnale di una trasformazione profonda delle città italiane, e il Piemonte – con diverse città ai vertici delle classifiche negative – ne rappresenta oggi uno degli esempi più evidenti.