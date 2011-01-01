Valle (Pd), sette anni senza una Carta dei servizi per l'Atc

"È inaccettabile che l'Atc Piemonte Centrale non disponga ancora di una Carta dei servizi aggiornata e pienamente operativa. Parliamo dello strumento che dovrebbe garantire diritti, tempi certi e standard minimi agli inquilini dell'edilizia sociale, spesso cittadini in condizioni di fragilità. Dopo sette anni di sospensione, non è più tollerabile alcuna ambiguità". Lo dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico Daniele Valle, commentando la risposta dell'assessore regionale Maurizio Marrone alla sua interrogazione. "Consultando la sezione "Servizi erogati - Carta dei servizi e standard di qualità" del sito dell'Atc Piemonte Centrale, l'unico documento disponibile - prosegue Valle - è ancora una comunicazione del 30 gennaio 2019, nella quale si dichiarava che la Carta del 2011 "è in fase di aggiornamento e, pertanto, la sua applicazione è attualmente sospesa". Siamo nel 2026 e quella sospensione è ancora lì, identica, come se il tempo non fosse passato". "Nella risposta all'interrogazione, l'assessore riferisce che Atc ha avviato una riorganizzazione dei servizi e che, nell'ambito di tale processo, "verrà dato corso anche a un generale aggiornamento della Carta dei Servizi". Una dichiarazione di intenti non basta, però. Dopo sette anni, non servono promesse, ma una data certa". "Chiedo alla Giunta, ancora una volta - conclude Valle -, di indicare una scadenza precisa entro cui Atc pubblicherà la nuova Carta dei servizi".