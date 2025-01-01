Torino ospiterà il Jec Forum Italy 2027

È stata annunciata a Parigi la prossima sede del Jec Forum Italy, l'evento internazionale B2b dedicato ai materiali compositi e alle loro applicazioni industriali: sarà Torino a ospitare la terza edizione del Forum, che si terrà l'8 e 9 giugno 2027 alle Ogr (Officine grandi riparazioni). L'annuncio è stato fatto durante Jec World 2026 ed è stato accompagnato dalla firma di un Memorandum of Understanding (Mou) tra Jec Group e Ceipiemonte, alla presenza di Regione Piemonte e di Assocompositi, l'Associazione italiana dei materiali compositi e partner storico di Jec. Il Memorandum formalizza un'ambizione condivisa: rafforzare la visibilità nel mercato globale dei compositi dell'Italia, con particolare riferimento al Piemonte, accelerare le connessioni, promuovere innovazione e soluzioni industriali sostenibili e sostenere la competitività del sistema industriale. Il Jec Forum propone un format orientato al business, progettato per favorire incontri mirati tra aziende, fornitori e buyer attraverso agende b2b preorganizzate, conferenze tematiche e momenti di networking. "Con questa terza edizione, Jec Forum Italy continua a crescere e a rafforzare il proprio ruolo come piattaforma strategica di business per la crescente comunità italiana dei materiali compositi. Dopo Bologna e Cernobbio ospitare l'evento a Torino, nel cuore dell'eccellenza industriale piemontese, segna una nuova tappa" ha dichiarato Anne-Carole Barbarin di Jec. "L'Italia rimane uno dei principali attori europei nel mercato dei materiali compositi, un settore strategico per numerose filiere industriali ad alto valore aggiunto, contribuendo per circa il 14,2% alla produzione totale di compositi in Europa" ha commentato Roberto Frassine, presidente Assocompositi. "Portare a Torino l'edizione 2027 del Jec Forum Italy significa riconoscere al Piemonte un ruolo centrale nelle filiere europee della manifattura avanzata e dei materiali compositi" dichiara l'assessore al Bilancio, Attività produttive e Internazionalizzazione della Regione Piemonte, Andrea Tronzano. "Siamo orgogliosi di ospitare a Torino il Jec Forum Italy 2027, evento che metterà in luce l'innovazione industriale e l'eccellenza del Piemonte" dichiara Dario Peirone, presidente di Ceipiemonte.