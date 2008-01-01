Nuovo direttore per la Pneumologia del Mauriziano: Giovanni Ferrari succede a Roberto Prota

Il dottor Giovanni Ferrari è il nuovo direttore di Pneumologia e Terapia semi intensiva pneumologica dell’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano. Ferrari lavora per il Mauriziano dal 2014 dopo quindici anni di attività nella Medicina d’urgenza del San Giovanni Bosco e succede al dottor Roberto Prota, direttore della Pneumologia del Mauriziano dal 2008 e attuale coordinatore della Rete clinico-assistenziale pneumologica di Piemonte e Valle d'Aosta.

«La Pneumologia di oggi combina in modo efficace e virtuoso la tecnologia più avanzata con l’umanità di chi si prende cura del paziente – afferma Giovanni Ferrari, 58 anni -. Ciascun paziente rappresenta un storia a sé e il lavoro di tutto il personale deve tenerne conto in ogni passaggio del suo percorso di cura». Ferrari è dall’inizio di quest’anno anche coordinatore nazionale del gruppo di studio “Terapia intensiva respiratoria” dell’AIPO (Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri), chiamato a occuparsi dell’insufficienza respiratoria acuta e a definirne le linee guida nazionali.

Oltre al nuovo direttore, la Pneumologia e Terapia semi intensiva pneumologica del Mauriziano conta oggi su dieci medici specialisti e sulle tecnologie più avanzate in materia di ventilazione meccanica ed endoscopia bronchiale. Dei 23 letti complessivi, otto sono riservati alla Terapia intensiva respiratoria e al monitoraggio respiratorio, mentre i diversi ambulatori sono settati per ogni singola specificità patologica: ventilazione meccanica, malattie rare, asma grave, centro antifumo, patologie sonno correlate. La struttura si avvale anche del laboratorio di Fisiopatologia respiratoria e studio cardio-respiratorio da sforzo, tecnologicamente molto avanzato e in grado di valutare la funzione polmonare nella sua complessità. Oltre alla Semi intensiva, la Pneumologia comprende anche l’Endoscopia bronchiale (ne è responsabile il dottor Paolo Righini), nell’ambito della quale sono presenti tutte le strumentazioni necessarie per la completa diagnostica endoscopica e terapeutica interventistica per la gestione delle vie aeree difficili.

Roberto Prota, al Mauriziano dal 1989, è stato il fautore dell’importante impronta tecnologica che ha favorito la crescita della Pneumologia del Mauriziano: «Rispetto al passato – spiega – siamo in possesso di una maggiore capacità gestionale su setting di elevato approccio clinico tecnologico come la semi intensiva e l’interventistica: la Pneumologia è in grado di gestire il paziente critico acuto respiratorio con un protocollo di cura che coinvolge Pronto soccorso e Rianimazioni. Lo stesso vale sul versante interventistico per la gestione delle vie aeree difficili attraverso protocolli condivisi con le Rianimazioni».

«Nel corso degli anni – aggiunge Prota -, ho sempre cercato di favorire la collaborazione con le altre specialità dell’ospedale e puntato moltissimo sulla formazione di medici e infermieri con master di perfezionamento, affinché il paziente respiratorio critico potesse essere seguito nel migliore dei modi da tutto il personale di reparto. Quella del Mauriziano è una grande Azienda ospedaliera sia per l’alto profilo tecnologico sia l’elevato profilo tecnico delle risorse umane, capace di esprimersi ai massimi livelli anche nei periodi di difficoltà e con una vision prospettica di perenne crescita».

«Assieme ai miei colleghi – conclude Giovanni Ferrari – proseguiremo il grande lavoro di trasformazione realizzato dal dottor Prota. La Pneumologia del Mauriziano è un Centro di riferimento importante, capace di curare e ascoltare i propri pazienti. La collaborazione, intensa e continua, con le altre specialità dell’ospedale arricchisce e completa le opzioni diagnostiche e terapeutiche a disposizione dei nostri pazienti e sottolinea una volta di più il ruolo che da molti anni il nostro Ospedale riveste nella comunità scientifica nazionale e internazionale, anche nel trattamento dell’insufficienza respiratoria acuta, oggetto di grande studio nonché strategicamente rilevante nella pianificazione e governance dei vari sistemi sanitari».