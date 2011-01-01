SANITÀ MALATA

Sanitari sotto attacco. In Piemonte oltre 1600 aggressioni nel 2025

Dagli ospedali alle ambulanze, sempre più maltrattamenti contro chi lavora in corsia. I dati dell’Osservatorio nazionale fotografano un fenomeno che coinvolge migliaia di operatori. Insulti e minacce nella maggior parte dei casi, ma aumenta anche la violenza fisica

Minacce, insulti, spintoni e, sempre più spesso, vere e proprie aggressioni fisiche. Negli ospedali italiani la violenza contro il personale sanitario non è più un fenomeno sporadico ma una realtà crescente che coinvolge ogni giorno medici, infermieri e operatori socio-sanitari. I numeri del 2025 confermano un trend preoccupante: quasi 18 mila aggressioni in tutta Italia, con oltre 23 mila operatori coinvolti. E il Piemonte non fa eccezione.

La relazione

Il dato emerge dalla relazione annuale dell’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie, diffusa in occasione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari.

Un fenomeno diffuso che attraversa l’intero Paese e che, secondo gli addetti ai lavori, rappresenta ormai una vera emergenza sociale oltre che sanitaria.

Piemonte, oltre 1600 episodi in un anno

In questo quadro nazionale, il Piemonte registra numeri significativi. Nel 2025 sono stati segnalati 1621 episodi di violenza, che hanno coinvolto complessivamente 2207 operatori sanitari e socio-sanitari.

Le vittime sono in larga maggioranza donne: il 72% dei casi riguarda personale femminile. La categoria più colpita è quella degli infermieri, che rappresentano il 61% delle aggressioni, seguiti da medici e operatori socio-sanitari.

Le aggressioni si verificano soprattutto all’interno degli ospedali, in particolare al pronto soccorso (527 episodi), nei reparti di degenza(378) e nei servizi psichiatrici di diagnosi e cura (199). Ma anche fuori dai nosocomi non mancano situazioni critiche: gli ambulatori territoriali guidano la classifica con 91 casi, seguiti dai Servizi per le dipendenze (62) e dagli istituti penitenziari (56).

Insulti e minacce, violenza fisica in crescita

La forma più frequente di aggressione resta quella verbale, che rappresenta l’87% degli episodi. Non mancano tuttavia le aggressioni fisiche, presenti nel 26% dei casi, spesso accompagnate da minacce e insulti. Più rari, ma comunque presenti, gli atti contro strutture e attrezzature sanitarie, che incidono per circa il 10% delle segnalazioni.

Gli aggressori sono nella maggior parte dei casi gli stessi pazienti (1.092) oppure parenti e caregiver (906), segno di un rapporto sempre più conflittuale tra cittadini e sistema sanitario.

Dal punto di vista anagrafico, gli episodi colpiscono soprattutto le fasce centrali della popolazione lavorativa: tra i 30 e i 59 anni si concentra oltre l’80% delle aggressioni. Gli eventi avvengono prevalentemente nei giorni feriali e durante il turno del mattino, quando il flusso di utenti nelle strutture sanitarie è maggiore.

Un fenomeno diffuso in tutta Italia

La situazione piemontese si inserisce in un quadro nazionale già critico. Nel 2025 le aggressioni registrate in Italia sono state quasi 18 mila, con oltre 23.367 professionisti coinvolti.

Le donne risultano le più esposte e in molti casi si tratta di personale infermieristico, categoria numericamente predominante nel Servizio sanitario nazionale. Gli ospedali, e in particolare i pronto soccorso, restano i luoghi con la maggiore concentrazione di episodi di violenza.

Il fenomeno è talmente diffuso che alcune stime sindacali indicano come un infermiere su quattro subisca almeno un episodio di aggressione ogni anno, considerando anche i casi non denunciati.

Denunce raddoppiate e nuove norme

A crescere non sono solo gli episodi, ma anche le denunce. Nel 2025 i provvedimenti per lesioni personali gravi o gravissime ai danni di personale sanitario hanno superato quota 1.000, più del doppio rispetto alla media di 416 casi annui registrata tra il 2022 e il 2024.

Secondo il Ministero della Salute, questo aumento è legato anche alle nuove norme introdotte negli ultimi anni, tra cui la procedibilità d’ufficio per le aggressioni ai sanitari e la possibilità di arresto in flagranza differita, strumenti pensati per rafforzare la tutela degli operatori.

Ambulanze sotto pressione

La violenza non riguarda solo ospedali e ambulatori. Anche il personale del soccorso sanitario è sempre più esposto. Secondo i dati della Croce Rossa Italiana, nel 2025 sono state registrate 48 aggressioni ai danni degli operatori, e oltre il 68% degli episodi è avvenuto durante il trasporto in ambulanza. In molti casi si è reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

Curare senza paura

Sindacati e ordini professionali chiedono da tempo misure più incisive: rafforzamento della sicurezza nelle strutture, campagne di sensibilizzazione e maggiore presenza di personale nei reparti più esposti, come i pronto soccorso.

Perché la violenza contro chi cura, oltre a mettere a rischio l’incolumità dei professionisti, rischia di compromettere l’intero sistema sanitario. Medici e infermieri sono stanchi di lavorare con la paura addosso.