ALTA TENSIONE

Scontri al corteo pro Cospito: 28 anarchici a processo

Sono accusati di devastazione, resistenza e lesioni. Dopo la partenza della manifestazione si travisarono e diedero vita ai disordini. Il Comune di Torino si costituisce parte civile. Il processo inizierà l'11 novembre 2026

A più di tre anni dalla manifestazione anarchica che trasformò il centro di Torino in un campo di battaglia, arriva il conto giudiziario. Saranno ventotto gli anarchici chiamati a rispondere davanti ai giudici per gli scontri scoppiati il 4 marzo 2023 durante il corteo organizzato in città per chiedere la liberazione di Alfredo Cospito, detenuto al 41 bis. Il processo inizierà l’11 novembre prossimo e gli imputati dovranno rispondere delle accuse di devastazione, resistenza e lesioni.

Quel pomeriggio il corteo partito da piazza Solferino attraversò il centro con un clima che fin dall’inizio lasciava presagire tensioni. Secondo la ricostruzione degli investigatori, alcuni dei partecipanti non erano arrivati in piazza con l’intenzione di limitarsi alla protesta. Nelle loro disponibilità, spiegano gli inquirenti, c’erano fumogeni, materiale esplodente e infiammabile, caschi, guanti e maschere antigas. Non mancavano neppure scudi di plexiglass, mazze e martelli, un vero e proprio kit da guerriglia urbana.

Gran parte di questo materiale, secondo quanto ricostruito dalla digos, era stato nascosto all’interno di un furgone parcheggiato non lontano dal punto di partenza della manifestazione. Da lì sarebbe stato recuperato poco prima che la situazione degenerasse.

Il momento decisivo, sempre secondo gli investigatori, si sarebbe consumato quando il corteo ha raggiunto via Cernaia. In quel punto alcuni manifestanti si sarebbero coperti con un grande telone bianco, accendendo fumogeni e cambiandosi d’abito per non essere riconosciuti. Una mossa studiata per confondersi tra i presenti e prepararsi allo scontro. Subito dopo si sarebbero disposti in diversi punti della manifestazione – in testa, al centro e in coda – dando il via ai disordini.

La protesta si trasformò rapidamente in una serie di danneggiamenti e scontri con le forze dell’ordine. Vetrine infrante, auto parcheggiate colpite e una chiesa imbrattata con scritte: il bilancio dei danni fu pesante e lasciò segni evidenti lungo il percorso della manifestazione.

Proprio per quei danni nel processo si sono costituiti parte civile il ministero dell’Interno, il Comune di Torino, alcune banche e il Gruppo torinese trasporti. A sostenere l’accusa sarà il pubblico ministero Paolo Scafi, titolare dell’inchiesta che ha portato al rinvio a giudizio dei ventotto imputati. La prima udienza è fissata per l’11 novembre 2026.