Alessandria, weekend di eventi per Umberto Eco a 10 anni dalla scomparsa

Il capoluogo di provincia celebra il suo cittadino più illustre, a dieci anni dalla scomparsa, con la due giorni - domani 13 e sabato 14 marzo - 'Umberto Eco, alessandrino'. Organizza Frame - Festival della Comunicazione - di cui Eco è stato il padre nobile - con la Fondazione che ne porta il nome, l'Upo, Costruire Insieme. Il programma, ospitato nell'Aula Magna dell'Università a Palazzo Borsalino e nella sede dell'associazione Cultura e Sviluppo, prevede sei appuntamenti con oltre quindici ospiti. "Il mondo accademico e popolare avrà gli occhi puntati su Alessandria - sottolinea il sindaco Giorgio Abonante - Questo è il frutto di un percorso costruito con la famiglia di Eco: siamo felici abbiano scelto di accompagnarci su questa strada. La due giorni non vuole chiudere le celebrazioni, ma avviarle. Per tutto il 2026, infatti, proporremo momenti diversi, dai focus universitari ai ricordi più intimi di chi ha conosciuto il più celebre alessandrino, fino a incursioni più pop nelle manifestazioni storiche della città, guardando avanti". "Umberto Eco ha lasciato un'eredità fatta di metodo, curiosità e passione per il sapere, anche come pratica di libertà - aggiunge Stefano Eco, presidente della Fondazione - Noi intendiamo essere un riferimento per tutelare, diffondere e valorizzare il suo patrimonio intellettuale anche attraverso progetti come questo". "Eco non è stato solo ideatore e padre nobile del Festival della Comunicazione - rimarcano i direttori Danco Singer e Rosangela Bonsignorio - ma ha lasciato un'impronta indelebile nelle manifestazioni culturali italiane. Ricordarlo ad Alessandria con musica, filosofia e memorie significa riaccendere quella passione per i segni che continua a ispirare il dibattito contemporaneo. Un lascito vivo per le nuove generazioni, che invitiamo a partecipare qui ora e il prossimo settembre a Camogli".