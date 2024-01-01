ECONOMIA DOMESTICA

Il lavoro tiene, industria in affanno. Piemonte, sale la disoccupazione

Occupati +0,5%, mentre i senza impiego sono 13 mila in più. Pesa la flessione della manifattura (-3,7%), a fronte della crescita di commercio-turismo (+6,2%) e costruzioni (+4,1%). Intanto le imprese indicano prospettive più caute per la primavera 2026

Il mercato del lavoro piemontese mostra un equilibrio fragile: gli occupati tengono, ma cresce la disoccupazione e si affaccia qualche nube sulle prospettive dei prossimi mesi. Un quadro dai contorni contrastanti che emerge dal monitoraggio di Unioncamere Piemonte sui dati Istat e dalle previsioni del sistema informativo Excelsior per la primavera del 2026.

In sintesi, il sistema economico regionale mostra una tenuta complessiva dell’occupazione ma segnali di rallentamento legati soprattutto alla frenata dell’industria manifatturiera, mentre le imprese indicano per i prossimi mesi un calo delle nuove assunzioni programmate.

Più lavoro stabile

Nel 2025 il Piemonte conta in media 1 milione e 863 mila occupati, circa 9 mila in più rispetto al 2024, pari a una crescita dello 0,5%. Un incremento modesto ma comunque positivo, che segue il trend nazionale: in Italia gli occupati sono cresciuti di 185 mila unità (+0,8%), con un rafforzamento della componente più stabile del mercato del lavoro.

A livello nazionale, infatti, l’aumento è stato trainato dai contratti a tempo indeterminato (+304 mila) e dal lavoro autonomo (+99 mila), mentre i contratti a termine hanno registrato una forte riduzione (-218 mila). Contestualmente si è ridotto anche il numero di persone in cerca di lavoro e quello degli inattivi, portando il tasso di disoccupazione nazionale al 6,1%.

In Piemonte la distribuzione degli occupati resta sbilanciata verso la componente maschile, che rappresenta il 55% del totale, mentre le donne si fermano al 45%.

Crescita in commercio, turismo e costruzioni

Guardando ai settori produttivi, le dinamiche sono molto differenziate. A trainare l’occupazione nel 2025 sono stati soprattutto commercio e turismo, che registrano un incremento del 6,2%, seguiti dal comparto delle costruzioni (+4,1%). In crescita anche l’agricoltura (+1,3%), mentre gli altri servizi si mantengono sostanzialmente stabili.

Il dato più critico riguarda invece l’industria in senso stretto, che registra una flessione del 3,7% degli occupati. Un segnale che pesa sull’equilibrio complessivo del mercato del lavoro regionale e che spiega in buona parte le preoccupazioni espresse dagli osservatori economici.

Anche la struttura dell’occupazione mostra un cambiamento: cresce il lavoro dipendente (+0,8%), mentre quello indipendente cala dello 0,8%. L’aumento riguarda esclusivamente i contratti a tempo pieno (+2,3%), mentre gli occupati part-time subiscono un brusco calo (-9,7%).

Più diplomati, calano i meno qualificati

Il mercato del lavoro regionale continua, inoltre, a premiare i livelli di istruzione più elevati. Nel 2025 gli occupati con diploma sono quelli che registrano la crescita più marcata (+2,3%), seguiti dai laureati (+0,3%). Al contrario, le persone con livelli di istruzione più bassi diminuiscono del 2,7%. Un dato che conferma la progressiva trasformazione della domanda di lavoro, sempre più orientata verso competenze tecniche e professionalità qualificate.

Se l’occupazione regge, la disoccupazione torna però a crescere. Nel 2025 in Piemonte si contano 119 mila disoccupati, 13 mila in più rispetto al 2024, con il tasso di disoccupazione che sale al 6,0%, contro il 5,4% dell’anno precedente. Il dato resta comunque sostanzialmente allineato alla media nazionale, fissata al 6,1%, ma segnala un’inversione rispetto alla tendenza italiana, dove la disoccupazione è diminuita.

Persistono inoltre differenze di genere: nel 2025 il tasso di disoccupazione è del 5,4% tra gli uomini e del 6,8% tra le donne. Ancora più marcato il problema tra i giovani: la disoccupazione nella fascia 15-24 anni raggiunge il 19,3%. Sebbene inferiore al dato nazionale (20,6%), resta molto più alta della media europea, intorno al 15%.

Piemonte sopra la media italiana

Nonostante le criticità, la regione mantiene livelli di partecipazione al lavoro più elevati rispetto al resto del Paese. Il tasso di occupazione piemontese si attesta al 68,9%, in lieve calo rispetto al 69,0% del 2024, ma nettamente superiore alla media nazionale del 62,5%.

Si riduce anche il divario occupazionale tra uomini e donne: il gap regionale scende a 11,8 punti percentuali (74,8% per gli uomini e 63,0% per le donne), molto meno dei 17,4 punti di differenza registrati in media in Italia.

Le imprese rallentano

Il vero campanello d’allarme riguarda però le prospettive per il 2026. Le imprese piemontesi prevedono 27.490 nuovi contratti nel mese di marzo, che diventano 83.080 se si considera l’intero trimestre marzo-maggio. Tuttavia, il confronto con l’anno precedente indica un rallentamento: 1.780 assunzioni in meno rispetto a marzo 2025 e oltre 4 mila in meno sull’intero trimestre.

Il contributo del Piemonte alla domanda nazionale di lavoro — stimata complessivamente in 479 mila assunzioni — è pari al 5,7%, mentre nella ripartizione del Nord-Ovest la regione assorbe il 21,1% dei 130.200 ingressi previsti.

Trainano contratti a termine e servizi

La struttura delle nuove assunzioni resta fortemente orientata verso il lavoro dipendente, che rappresenta l’81% delle entrate programmate. Seguono i lavoratori in somministrazione (11%), mentre quote più limitate riguardano collaboratori (2%) e altre forme di lavoro autonomo (6%). Tra i dipendenti, prevalgono nettamente i contratti a tempo determinato (53%), mentre il tempo indeterminato rappresenta il 20% e l’apprendistato il 6%.

Dal punto di vista settoriale il motore principale resta il comparto dei servizi, con 54.280 ingressi programmati, pari al 65,3% della domanda complessiva. L’industria segue con 24.130 assunzioni (29%), mentre il settore primario contribuisce con 4.670 inserimenti (5,6%).

Mismatch tra imprese e lavoratori

Il nodo strutturale del mercato del lavoro piemontese resta però il disallineamento tra domanda e offerta di competenze. Secondo le imprese, il 46,5% delle assunzioni programmate è difficile da realizzare per mancanza di candidati adeguati, una quota superiore alla media nazionale (45,3%).

Le difficoltà derivano soprattutto da due fattori: nel 29,3% dei casi mancano proprio i candidati, mentre nel 13,3% dei casi le competenze disponibili non corrispondono a quelle richieste dalle aziende. Una distanza tra formazione e bisogni delle imprese che continua a rappresentare il principale freno allo sviluppo del mercato del lavoro regionale.